Zwei Tore in der Nachspielzeit: Buchbach schlägt den Meister

Der TSV Buchbach besiegte den Meister der letzten Saison. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

„Ich muss drei oder vier Hüte vor meiner Mannschaft ziehen. Wir mussten ganz viel leiden und viel im tiefen Block verteidigen. Das war eine reife Leistung“, lobte Trainer Sven Zurawka nach einer disziplinierten Vorstellung. Der kleine Club hatte über weite Teile deutlich mehr Ballbesitz, doch Buchbach behielt die Ordnung und überstand einige brenzlige Situationen unbeschadet.

Der TSV Buchbach hat sich nach dem dritten Regionalliga-Spieltag oben festgesetzt: Er feierte am Freitag einen späten 2:0-Erfolg beim Meister 1. FC Nürnberg II und hat nun sieben Punkte, während Nürnbergs U23 noch ohne Zähler dasteht.

In einer flotten Partie übernahmen die Gäste zunächst die Initiative, doch später bauten die Gastgeber viel Druck auf und hatten in der 38. Minute eine Monsterchance durch Joel Skowronek, bei der Ludwig Zech mit einem tollen Reflex den Einschlag verhindern konnte.

Auch nach der Pause Buchbach wieder mit der ersten Möglichkeit, doch Faton Dzemailji zirkelte die Kugel über den Kasten, ehe Zech erneut gegen Skowronek rettete. Dann wogte die Partie hin und her, in der 75. Minute durfte der lange verletzte Daniel Muteba erstmals wieder auf den Platz.

Das Team um Kapitän Samed Bahar, dessen 1:0 gegen Eichstätt neben Lionel Messi und Harry Kane für das Tor des Monats der ARD-Sportschau nominiert wurde, blieb am Drücker. Allerdings verteidigte der Meister stark. Erst in der Nachspielzeit knackte der TSV den Club: Nach einem Konter, eingeleitet von Muteba, umkurvte Leo Haas den Torwart und schob aus 30 Metern ins leere Tor ein (90.+2). Über den eingewechselten Philipp Zimmerer kam Muteba zwei Minuten später zum Abschluss, Gutaj klärte noch, doch Dzemailji machte die Kugel noch mal scharf, und Stoßberger donnerte sie aus dem Rückraum in die Maschen.