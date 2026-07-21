Zwei Tore in der Nachspielzeit! Adlkofen feiert historischen Sieg

– Foto: Paul Hofer

Doch als sich der Heimdreier bereits abzeichnete, bewiesen die Adlkofener Moral – und drehten die Partie auf den letzten Drücker komplett. In der 90. Minute belohnte der eingewechselte Tom Ploum die Bemühungen der Gäste, als er nach einem Standard zum 1:1-Ausgleich traf. Doch damit nicht genug: Noch in derselben Minute setzte Johannes Schandl nach und vollendete das DJK-Comeback per Weitschuss zum umjubelten 2:1-Endstand.

Der erste Dreier der Bezirksliga-Geschichte ist in trockenen Tüchern! Trotz langem Rückstand im Isar-Wald-Stadion fährt der amtierende Meister der Kreisliga Donau-Laaber im zweiten Spiel seinen ersten Sieg ein. Lange sah es nicht danach aus, denn der FC Dingolfing II führte bis kurz vor Schluss. Nach torloser erster Hälfte erzielte Philipp Pilch in der 53. Minute die 1:0-Führung für die Landesliga-Reserve.

Daniel Treimer, Trainer der DJK-SV Adlkofen: »Ich freue mich extrem für meine Mannschaft, weil wir uns das über 90 Minuten absolut verdient haben. Wir haben gegen eine spielstarke Mannschaft aus Dingolfing mit Jungs, die wirklich was draufhaben ein klasse Spiel abgeliefert. Wir hätten auch in Führung gehen können, laufen dann aber bis zur 90. Minute einem Rückstand hinterher. Aber: Es hat sich keiner aufgegeben. Alle haben daran geglaubt – und dann machen wir das 2:1. Für mich war es hochverdient, weil wir die gierigere Mannschaft waren. Man muss aber auch sagen: Nutzt Dingolfing seine Riesenchance zum 2:0, dann sind wir wahrscheinlich mausetot.«

Markus Heiß, Trainer des FC Dingolfing II: »In den ersten 40 Minuten hatten wir das Spiel klar im Griff und waren die bessere Mannschaft, auch wenn wir uns nur wenige klare Torchancen erspielen konnten. Kurz vor der Pause haben wir dann etwas den Faden verloren. Nach der Halbzeit war die Partie ausgeglichener, beide Teams kamen zu ihren Möglichkeiten. Nach unserer 1:0-Führung hatten wir die große Chance, mit dem 2:0 alles klarzumachen, ließen diese aber ungenutzt. Wie es im Fußball oft passiert, kassieren wir nach einer Standardsituation den Ausgleich und müssen kurz darauf mit einem Weitschuss sogar noch das 1:2 hinnehmen. Eine sehr bittere Niederlage.«