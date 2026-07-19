Zwei Tore gegen Werder Bremen: FC Verden feiert Fußballfest!

Im dritten Jahr nacheinander traf der FC Verden 04 in der Sommervorbereitung auf die Profimannschaft von Werder Bremen. Vor wieder einmal prächtiger Kulisse im Stadion am Berliner Ring durfte der Oberligist erstmals selbst erzielte Tore bejubeln.

Die vergangenen beiden Auflagen gingen mit 0:2 und 0:6 verloren. Auch diesmal gerieten die Reiterstädter vor rund 5.000 Zuschauenden ins Hintertreffen. Justin Njinmah traf nach einer knappen Viertelstunde zum 0:1. Die Verdener Antwort ließ aber nicht allzu lange auf sich warten. Jalte Röpe glich infolge einer Hereingabe von Mamadou Ibrahima Diop unhaltbar für Karl Hein aus (20.). Doch am Sieg ließ der SVW dennoch keine Zweifel aufkommen. Die sich anbietenden Freiräume nutzte er eiskalt aus. Binnen zehn Minuten schraubten Jens Stage (2) sowie nochmals Njinmah den Vorsprung auf 1:4 in die Höhe.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts tauschten beide Teams nahezu komplett durch. Verden suchte weiter den Weg nach vorne. Die Tore erzielten aber die Gäste. Paul Erevbenagie sowie der seinen Einstand gebende Kenny Quetant komplettierten das halbe Dutzend. Für den letzten Treffer eines sehr unterhaltsamen Nachmittages sorgte aber der Oberligist. Milan Berenschot verwandelte einen an Inwoo Choi verursachen Strafstoß zum 2:6-Endstand.

Trotz der Niederlage dürfte der FC Verden 04 rundum zufrieden sein, bot er dem Bundesligisten doch durchaus Paroli. Dies stellte auch der leichte Kritik an seinem Team äußernde Bremer Coach Daniel Thioune fest: „Die Partnerschaft mit unserem Hauptsponsor ermöglicht uns das Spiel jedes Jahr und es geht auch darum, nahbar zu sein. Das haben wir auch auf dem Platz geschafft, wo wir dem Gegner ein, zwei Tore zu viel zugestanden haben. Das war nicht unsere Absicht.“