Die Tor-Maschine liefert bei der U23 von Mainz 05 ab: Fabio Moreno Fell (rotes Trikot) kommt in der Regionalliga bereits auf acht Saisontreffer. Archivfoto: Fotostand/Imago

Zwei Tore für den Bundesliga-Traum mit Mainz 05 Fabio Moreno Fell gelingt Doppelpack beim 2:0 der U23 +++ Regionalliga-Team verstärkt sich mit spannendem Aristide-Bancé-Schützling

Mainz. Es ist der laufende Gag bei vielen Online-Fußballportalen, zuerst den Namen „Unbekannt“ einzutragen, wenn der erfolgreiche Torschütze noch nicht übermittelt ist. So stand auch beim 2:0-Heimsieg der U23 von Mainz 05 gegen die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest einige Zeit lang der Torschütze „Unbekannt“ hinter den beiden Treffern. Als der Name dann aber später aktualisiert war, war der Doppelpacker der Mainzer längst kein Unbekannter mehr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Fabio Moreno Fell, vor der Saison als 50-Tore-Mann vom TSV Gau-Odernheim an den Bruchweg gewechselt, verlängerte seine Erfolgsstory in der Regionalliga mit zwei Treffern. Der 25-Jährige setzte nach einem langen Ball von Torwart Luke Gauer erst so robust wie erfolgreich seinen Körper gegen den Gegenspieler ein und zog alleine davon zum 1:0 (60.). Später tunnelte der Mittelstürmer den Gäste-Torwart nach einem schönen Zuspiel von Daniel Gleiber ganz cool zum 2:0 (76.). Moreno Fell kommt nach seinem Wechsel aus der Verbandsliga nun bereits auf acht Saisontore in der Regionalliga.

Eiskalt nach einer Erkältung Klar ist, dass der Angreifer damit auch weiter für seinen ganz großen Wunsch trifft. Unserer Redaktion sagte der Angreifer vor einigen Wochen bereits im Interview: „Wenn man in der zweiten Mannschaft von einem Bundesliga-Verein spielt, träumt man immer davon, dass man mal in die erste Mannschaft reinrutscht. Das ist natürlich ein Traum.“ In Sozialen Netzwerken gibt es bereits erste Mainz-05-Fans, die nach den Tor-Erfolgen von Moreno Fell fordern, den Angreifer mal ins Bundesliga-Training zu holen. Gegen Balingen schnürte der Mittelstürmer einen Doppelpack, obwohl er in der Woche zuvor wegen einer Erkältung nicht voll trainiert hatte.