Zwei Tore für den Bundesliga-Traum mit Mainz 05

Mainz. Es ist der laufende Gag bei vielen Online-Fußballportalen, zuerst den Namen „Unbekannt“ einzutragen, wenn der erfolgreiche Torschütze noch nicht übermittelt ist. So stand auch beim 2:0-Heimsieg der U23 von Mainz 05 gegen die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest einige Zeit lang der Torschütze „Unbekannt“ hinter den beiden Treffern. Als der Name dann aber später aktualisiert war, war der Doppelpacker der Mainzer längst kein Unbekannter mehr.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Fabio Moreno Fell, vor der Saison als 50-Tore-Mann vom TSV Gau-Odernheim an den Bruchweg gewechselt, verlängerte seine Erfolgsstory in der Regionalliga mit zwei Treffern. Der 25-Jährige setzte nach einem langen Ball von Torwart Luke Gauer erst so robust wie erfolgreich seinen Körper gegen den Gegenspieler ein und zog alleine davon zum 1:0 (60.). Später tunnelte der Mittelstürmer den Gäste-Torwart nach einem schönen Zuspiel von Daniel Gleiber ganz cool zum 2:0 (76.). Moreno Fell kommt nach seinem Wechsel aus der Verbandsliga nun bereits auf acht Saisontore in der Regionalliga.
Eiskalt nach einer Erkältung
Klar ist, dass der Angreifer damit auch weiter für seinen ganz großen Wunsch trifft. Unserer Redaktion sagte der Angreifer vor einigen Wochen bereits im Interview: „Wenn man in der zweiten Mannschaft von einem Bundesliga-Verein spielt, träumt man immer davon, dass man mal in die erste Mannschaft reinrutscht. Das ist natürlich ein Traum.“ In Sozialen Netzwerken gibt es bereits erste Mainz-05-Fans, die nach den Tor-Erfolgen von Moreno Fell fordern, den Angreifer mal ins Bundesliga-Training zu holen. Gegen Balingen schnürte der Mittelstürmer einen Doppelpack, obwohl er in der Woche zuvor wegen einer Erkältung nicht voll trainiert hatte.
Starkes Zeichen nach Knie-Schock bei Raul König
Doch nicht nur bei Moreno Fell läuft es bei der U23 von Mainz 05. Das 2:0 gegen Balingen war das zehnte ungeschlagene Spiel in Folge. Die Mainzer - in der vergangenen Saison heißer Abstiegskandidat bis zum letzten Spieltag - stehen nun auf dem dritten Platz. U23-Trainer Benjamin Hoffmann war happy darüber, „wie intensiv die Jungs gegen den Ball gearbeitet haben, wie sie nicht nur im Trab, sondern auch im Sprint aggressiv die Bälle erobert haben. Die Jungs gingen vom Platz und hatten alle das Gefühl, stolz auf sich sein zu können.“
Ein großer Wermutstropfen war aber das Knie-Aus vom 19-jährigen Raul König nach 38 Minuten. Zu Wochenbeginn werden die MRT-Bilder erwartet, Hoffmann geht „leider von einer längerfristigen Verletzung aus“. Er lobte, wie die Mitspieler auf den verletzten König eingegangen seien. Nach dem Sieg versammelte sich die Mannschaft vor der Sitzplatztribüne des Bruchwegstadions zum Gruppenfoto, wobei auch das Trikot des verletzten Talents in die Kamera gestreckt wurde.
Ein spannender Neuzugang lief beim zuvor gefeierten Heimsieg in der Startelf auf, in der mit Daniel Gleiber und Maxim Leitsch auch zwei Bundesliga-Profis standen. Mokessa Bamba, ein Talent von der Elfenbeinküste, gilt laut Mitteilung als „technisch versierter, dribbelstarker offensiver Mittelfeldspieler“ und soll über die U23 „zeitnah an die Profis herangeführt werden“. Der 18-Jährige ist der erste Neuzugang von der ivorischen Fußballschule des Ex-05-Bundesligastürmers Aristide Bancé, mit der Mainz 05 kooperiert.
05: Gauer – Ugljanin, Leitsch, Amann – Müller, Gleiber, Malli (87. Linsmayer), Yamasaki – König (38. Schulz), Bamba (66. Gitau) – Moreno Fell (87. Derstroff).