Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben

Zum Auftakt der neuen Landesklassensaison hatte Aufsteiger Ilmenau die zweite Mannschaft von Schott Jena zu Gast im Hammergrund. Bei besten Platzbedingungen, ein Regenschauer hatte den Platz vor dem Spiel ordentlich gewässert, sahen die Zuschauer eine temposcharfe und kampfbetonte Partie. Jena, eine Stunde in Unterzahl spielend, gelang nicht unverdient mit einem Doppelschlag des eingewechselten Lahmann noch der Ausgleich.

Für Ilmenau begann die Anfangsphase geradezu optimal. Nach neun gespielten Minuten hatte Jenas Torwart Dzotsenidze den Ball schon zweimal aus seinem Tor holen müssen. Nach kurz ausgeführtem Eckball, flankte El Rahman den Ball auf den einlaufenden Gomez. Mit Direktabnahme senkte sich der Ball über Jenas Torwart ins lange Toreck (8.). Als eine Minute später Alzoughbi sich über links durchsetzte, fand seine Eingabe den Kopf von Kutzer. Seinen Kopfball platzierte er gekonnt in die kurze Ecke (9.). Auch hier war Dzotsenidze machtlos. Ein Auftakt nach Maß für Ilmenau. Jena aber nicht geschockt, zeigte bei seinen Bemühungen um einen Anschlusstreffer seine Schnelligkeitsvorteile und ein körperlich robusteres Zweikampfverhalten. Hier hatte Ilmenau erkennbare Nachteile. Gefahrenmomente ergaben sich in dieser Phase nach Eckstößen, getreten von Jenas Schlenzig. Konnte Heyn im Ilmenauer Tor den Kopfball von Weber noch mit starker Parade entschärfen (13.), war er bei Breuers Kopfball machtlos (23.). Glück für Ilmenau, dass der Ball hier an die Torlatte klatschte.

Nachdem Schiedsrichter Thieme ein Foul von Ilmenaus Fischer an Jenas Brunnenkref nicht ahndete, beschwerte sich dieser wohl mit den falschen Worten beim Schiedsrichter und wurde daraufhin des Feldes verwiesen (27.). Diese numerische Überlegenheit sollte dem Gastgeber eigentlich in die Karten spielen. Ilmenau hatte nun auch mehr Ballbesitz, Jena stellte jetzt aber die Räume in der eigenen Hälfte besser zu. Mit einem dritten Ilmenauer Treffer wäre sicher die Entscheidung im Spiel gefallen, aber für erfolgversprechende Angriffe auf einen weiteren Torerfolg tat sich Ilmenau schwer. Im weiteren Spielverlauf war die zahlenmäßige Überlegenheit des Gastgebers nicht unbedingt erkennbar. Jena entsprechend mehr im Konterstil agierend, hatte mit Göbel dafür einen schnellen Spieler, der von Ilmenaus Abwehr stets die volle Konzentration abverlangte.