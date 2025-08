Zwei Tore, ein Assist: Aspachs Elias Rahn ist FuPa-Spieler der Woche

Elias Rahn ist der FuPa-Spieler der Woche – und kann es selbst kaum glauben. „Vielen Dank für die Auszeichnung! Das ehrt mich natürlich sehr. Damit gerechnet hätte ich tatsächlich nicht“, sagt der 23-Jährige, der beim 6:1-Heimerfolg in der Regionalliga Südwest gegen die TSG Balingen gleich doppelt traf und einen weiteren Treffer vorbereitete. Dass diese Auszeichnung zum Saisonstart auf ihn fällt, ist angesichts seiner Leistung keine Überraschung – für ihn persönlich aber alles andere als selbstverständlich. Sein starker Auftritt war nicht nur beeindruckend, sondern auch Ausdruck einer funktionierenden Mannschaftsleistung.

Starke Leistung im Kollektiv

Die Grundlage für den klaren Sieg gegen Balingen sah Rahn in der Geschlossenheit seines Teams. „Wir wussten aus der letzten Saison, was auf uns zukommt und worauf es ankommen wird“, erklärt er. „Wir haben es als Kollektiv dem Gegner sehr schwer gemacht, im letzten Drittel zu klaren Torchancen zu kommen.“ Auch mit dem Ball fand das Team die richtige Mischung. „Wir haben einen guten Mix aus kurzen, spielerischen Lösungen und schnellem Spiel in die Tiefe gefunden, was den Gegner vor große Probleme gestellt hatte“, beschreibt Rahn. Seine zwei Treffer waren sinnbildlich für ein Spiel, in dem Großaspach nicht nur defensiv stabil, sondern auch offensiv variabel agierte.

Tore als Bonus für den Verteidiger

Für Rahn sind Tore kein Muss – aber eine willkommene Zugabe. „Wie ich die Tore schieße, ist mir letztendlich relativ egal“, sagt er. „Gerade als Außenverteidiger freut man sich einfach über jedes Tor.“ Dass ihm gegen Balingen gleich zwei Treffer gelangen, unterstreicht seine offensive Ausrichtung – und seine Qualitäten.

Identifikation mit Verein und Region

Die SG Sonnenhof Großaspach ist für Rahn weit mehr als nur ein Verein. „Mittlerweile bin ich seit einigen Jahren bei der SG und besonders in den letzten Spielzeiten macht es mir sehr viel Spaß, in dieser hervorragenden Mannschaft Fußball zu spielen“, sagt er. Der Teamgeist sei ein zentraler Faktor: „Wir sind als Team eine richtige eingeschworene Truppe geworden.“ Auch die regionale Verbundenheit spielt für ihn eine Rolle: „Ich kenne den Verein schon sehr lange, da ich hier aus der Region komme.“ Der Stadionbesuch als Kind, das Umfeld, das ihn geprägt hat – all das findet nun seine Fortsetzung in der aktiven Spielerkarriere. „Gerade auch in solch einem tollen Stadion zu spielen, macht sehr viel Spaß“, ergänzt Rahn.

Vorbilder analysieren, nicht kopieren

Einen bestimmten Lieblingsspieler hat Rahn nicht. „Auch wenn man immer wieder die großen Spieler auf seiner Position gerne verfolgt, um auch was für sein eigenes Spiel zu lernen und mitzunehmen“, sagt er. Statt sich an Einzelnen zu orientieren, analysiert er lieber, was Topspieler richtig machen – und wie er deren Bewegungen und Entscheidungen auf seine Rolle übertragen kann.

Offensiv ausgerichtet – mit Absicherung im Blick

Rahn spielt am liebsten auf der rechten Abwehrseite – mit Freiheiten nach vorne. „Als Rechtsverteidiger fühle ich mich in den letzten Jahren sehr wohl“, erklärt er. „Vor allem, wenn ich die Position sehr offensiv ausgelegt spielen kann, um so auch weiter vorne für einzelne Akzente sorgen kann.“ Sein Spiel lebt von Dynamik, Timing und Entscheidungsfreude – eine Kombination, die gegen Balingen perfekt zur Geltung kam.

Klassenerhalt bleibt das große Ziel

Trotz des überzeugenden Saisonstarts bleibt Rahn realistisch. „Das erste Spiel war ein perfekter Auftakt für uns“, räumt er ein. „Jedoch war das erstmal nur ein Spiel und somit hat das noch keine wirkliche Aussagekraft auf die komplette Saison gesehen.“ Als Aufsteiger sei das Saisonziel klar definiert: „Es ist enorm wichtig, sich schnell in der Liga zurechtzufinden. Somit ist auch unser Saisonziel ganz klar der Klassenerhalt – denn alles andere wäre als Aufsteiger in dieser starken Liga vermessen.“

Der Blick geht nach oben

Langfristig verfolgt Rahn ehrgeizige Ziele. „Ich bin noch jung und weiß, dass noch einiges an Potenzial ausgeschöpft werden kann“, sagt er. Dabei blickt er auch selbstkritisch zurück: „Gerade die letzten Jahre zuvor sind nicht immer optimal für mich verlaufen.“ Dennoch bleibt die Vision klar: „Ich habe schon immer den Wunsch gehabt, professionell Fußball zu spielen. Deswegen habe ich für mich persönlich in den nächsten Jahren definitiv auch noch das Ziel, mindestens eine Liga nach oben zu kommen.“ Mit dem Auftaktspiel hat er bewiesen, dass dieser Wunsch keine Illusion ist – sondern mit Leistung untermauert werden kann.

Ausgleich neben dem Platz

Auch außerhalb des Platzes bleibt Rahn sportlich aktiv. „Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden und treibe ab und zu auch mal andere Sportarten“, erzählt er. Der Ausgleich im Alltag ist wichtig – nicht nur körperlich, sondern auch mental. Die Balance zwischen professionellem Anspruch und privater Erdung ist bei Rahn klar erkennbar.

Zukunft planen: Studium und Trainerlizenz

Seinen beruflichen Weg geht Elias Rahn konsequent weiter. „Gerade studiere ich parallel zum Fußball noch Betriebswirtschaftslehre als Fernstudium und hoffe, dass ich meinen Bachelor nächstes Frühjahr abschließen kann“, berichtet er. Zusätzlich absolviert er derzeit die B-Lizenz als Fußballtrainer. „Ich kann mir vorstellen, später auch mal an der Seitenlinie zu stehen.“ Dieser Doppelweg zeigt: Elias Rahn plant vorausschauend – und bleibt offen für eine Karriere im und nach dem aktiven Fußball.

Ein Spieler mit Reife, Tempo und Zielstrebigkeit

Elias Rahn hat sich mit seiner Leistung beim 6:1-Auftaktsieg gegen die TSG Balingen mehr als verdient zum FuPa-Spieler der Woche gemacht. Zwei Tore, ein Assist, eine dominante Präsenz auf der rechten Seite – aber vor allem: ein reflektierter, bodenständiger Spieler mit klaren Vorstellungen und echter Mannschaftsbindung. Der Weg in die Regionalliga war der erste Schritt. Elias Rahn hat gezeigt, dass er noch mehr vorhat. Und dass er bereit ist, dafür zu arbeiten.