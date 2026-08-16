Zwei Tore aberkannt: WSV verliert Oberliga-Derby gegen SSVg Velbert Die SSVg Velbert hat das erste Kräftemessen der beiden Regionalliga-Absteiger für sich entschieden. Gegen den Wuppertaler SV reichte ein frühes Tor, während dem WSV gleich zwei Treffer zum möglichen Ausgleich aberkannt wurden. von André Nückel · Heute, 16:58 Uhr · 0 Leser

Velbert und Wuppertal schenken sich nichts. – Foto: Tom Klesper

Das lange Warten hatte für beide Vereine ein Ende, auch wenn die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV dieses Duell wohl gern vermieden hätten. Dass beide Traditionsklubs nun in der Oberliga Niederrhein aufeinandertreffen, ist die Folge des Abstiegs aus der Regionalliga West. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit beim ersten direkten Vergleich - und die Kulisse passte dazu: 2130 Zuschauer sahen ein intensives Topspiel, das Velbert mit 1:0 gewann.