Zwei Tore aberkannt: WSV verliert Oberliga-Derby gegen SSVg Velbert

Das lange Warten hatte für beide Vereine ein Ende, auch wenn die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV dieses Duell wohl gern vermieden hätten. Dass beide Traditionsklubs nun in der Oberliga Niederrhein aufeinandertreffen, ist die Folge des Abstiegs aus der Regionalliga West. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit beim ersten direkten Vergleich - und die Kulisse passte dazu: 2130 Zuschauer sahen ein intensives Topspiel, das Velbert mit 1:0 gewann.
Die Entscheidung fiel früh. Luca Köbele brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung und sorgte damit für den perfekten Start der Mannschaft von Bogdan Komorowski. Velbert hatte vor der Saison große Teile des Kaders halten können und bestätigte nun direkt im ersten Härtetest, dass die Mannschaft in dieser Liga eine gewichtige Rolle spielen kann. Nach der ordentlichen Vorbereitung war das 0:8 im Test gegen Borussia Mönchengladbach ohnehin eher Randnotiz als echter Maßstab - im Ligaalltag lieferte die SSVg nun das deutlich wichtigere Ergebnis.
Der WSV, der mit Tim Schneider einen neuen Trainer bekommen hat und nach großem Umbruch noch auf der Suche nach Stabilität ist, hielt jedoch dagegen. Die Gäste hatten ebenfalls Möglichkeiten, kamen aber nicht zum Ausgleich. Besonders bitter aus Wuppertaler Sicht: Gleich zwei Tore wurden dem WSV aberkannt, beide Male wäre es das mögliche 1:1 gewesen. So blieb es trotz vieler Chancen auf beiden Seiten beim knappen Vorsprung der Gastgeber.
Für Velbert ist der Sieg in dieser frühen Saisonphase mehr als nur ein gelungener Auftakt. Im Duell zweier Regionalliga-Absteiger setzte die SSVg ein erstes Signal und startete mit einem Ergebnis, das Selbstvertrauen geben dürfte. Wuppertal dagegen nimmt aus dem Spiel neben der Niederlage auch die Erkenntnis mit, dass die Mannschaft konkurrenzfähig war, sich aber für den Aufwand nicht belohnte. Nach dem Comeback-Sieg im Niederrheinpokal gegen die SpVg Schonnebeck folgt damit in der Liga der erste Dämpfer.
Am Ende stand ein Topspiel, das dem Rahmen gerecht wurde: viele Chancen, eine starke Kulisse und eine Entscheidung durch einen frühen Treffer. Velbert hat die erste Standortbestimmung gewonnen, der WSV muss die nächste Antwort geben.
Für furiose Auftritte haben bereits der SV Scherpenberg und der KFC Uerdingen gesorgt. Hier findet ihr einige News zum 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein:
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20