Zwei Tor-Premieren: Gebenbach nur Remis, Ammerthal klar

Am Dienstagabend waren ein Bayernligist, ein Landesligist und drei Bezirksligisten aus der Oberpfalz im Testspiel-Einsatz. So liefen die Partien...



Nicht über ein Unentschieden kam die DJK Gebenbach bei ihrem Testspiel-Aufgalopp hinaus. Was allerdings dazugesagt werden muss: Der Bayernligist war erst am Tag zuvor in die Vorbereitung gestartet, während Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld schon etwas länger trainiert. Dennoch ist dieses 1:1 total achtbar aus Sicht der Hausherren. Sie zeigten eine engagierte Leistung und erwischten einen Blitzstart. Bereits in der 2. Minute bekam der FC einen Foulelfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Timon Porcher. Für den Gebenbacher Ausgleich zeichnete einer der Neuzugänge, David Dujmovic, als Torschütze verantwortlich (36.). Im zweiten Durchgang fielen keine Tore mehr.







Einen relativ klaren Erfolg landete die DJK Ammerthal im diesem Aufeinandertreffen zweier Absteiger. Und das Ergebnis ging auch in Ordnung. Fünf Tage nach dem 12:0-Kantersieg gegen Kreisklassist Kauerhof wurde die Rösl-Crew gegen den FC Amberg natürlich mehr gefordert. Dennoch schoss sie einen 3:0-Sieg heraus. Noah Pirner (33.), Martin Popp (64.) sowie Neuzugang und Rückkehrer Dominik Haller (76.) trugen sich in die Torschützenliste ein. „Ein ordentlicher Härtetest. Viel wurde ausprobiert, viel rotiert – daher geht das Ergebnis in Ordnung“, hieß es im Anschluss aus dem Lager des Bezirksligisten. Auf beiden Seiten kamen je 15 Akteure zum Einsatz.







Eine knappe Pausenführung (Fabian Tippelt/18.) reichte der SpVgg Hainsacker aus der Bezirksliga Süd nicht zum Testspiel-Erfolg. Stattdessen drehten die Gäste aus Langquaid nach dem Seitenwechsel dieses Duell zweier Bezirksligisten. Mit Kevin Kandsperger (47.) und Timo Sterl (52.) trafen zwei im Regensburger Fußball bekannte Akteure. Für Hainsacker war's das erste Vorbereitungsspiel.