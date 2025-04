Zwei Top-Talente des TSV 1860 bald weg? Werner bestätigt Anfragen

München – Drei Spiele hat 1860 München in der 3. Liga noch vor der Brust. Nach einer turbulenten Saison hat sich die Mannschaft unter Patrick Glöckner stabilisiert und das Abstiegsgespenst erfolgreich vertrieben. Zuletzt gab es sogar noch die kleine Hoffnung, im Kampf um Platz drei oder vier angreifen zu können. Doch mit der 0:1-Pleite am vergangenen Freitag in Rostock ist der Traum geplatzt.

Mit knapp 20 Jahren ging der Offensivspieler im Sommer 2012 nach Hoffenheim in die 1. Bundesliga. Im fast gleichen Alter und in einer ähnlichen Situation sind die beiden Löwen-Youngster Lukas Reich und Sean Dulic. Beide haben in der laufenden Saison den Durchbruch geschafft und Begehrlichkeiten geweckt.

„Es wäre ja sehr komisch, wenn da keine Angebote eingehen würden. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, diese Spieler unbedingt verkaufen zu müssen.“

Christian Werner

„Wir sind aktuell die Nummer zwei beim Nachwuchsfördertopf des DFB – und total stolz darauf, weil wir von Anfang an gesagt haben, dass wir junge Spieler fördern wollen und stehen natürlich mit diesen Spielern auch bereits im Austausch“, hatte Sportgeschäftsführer Werner vor wenigen Tagen im Gespräch mit dem Münchner Merkur und der tz gesagt. „Generell bin ich sehr glücklich, dass unser die Bayerische-Nachwuchsleistungszentrum großartige Arbeit macht und die nächste Generation an jungen Spielern schon an die Profi-Mannschaft herangeführt wird.“

In der AZ bestätigte der 43-Jährige jetzt, dass es Anfragen für die beiden Abwehrtalente gibt. „Man muss natürlich auch im Blick behalten, dass wir uns finanziell in einer angespannten 3. Liga vernünftig verhalten müssen. Das heißt: Natürlich sind diese Spieler überall in den Büchern anderer Vereine drin, das ist ja klar, wenn sie so eine Top-Runde spielen. Es wäre ja sehr komisch, wenn da keine Angebote eingehen würden. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, diese Spieler unbedingt verkaufen zu müssen.“

Werner zeigt sich gesprächsbereit, falls sich Lukas Reich oder Sean Dulic verbessern wollen

Dennoch ist ein Abgang der beiden Senkrechtstarter nicht ausgeschlossen. „Wenn die Spieler zu uns kommen und den nächsten Schritt setzen wollen, muss man sich damit professionell auseinandersetzen“, sagt Werner weiter. „Es gehört dazu, dass ein Verein wie Sechzig auch mal Spieler verkauft.“

Reich soll demnach das Interesse des FC Augsburg und der SpVgg Greuther Fürth geweckt haben. Dulic sei ebenfalls im Fokus mehrere höherklassiger Vereine. Am Ende ist es vermutlich eine Frage der Finanzen. Werner: „Wir wollen einem Talent den Weg nicht versperren, aber manchmal muss man auch noch zuwarten, um sportlich in einer besseren Situation zu sein, um eine ganz andere Marktposition zu haben.“ (jb)