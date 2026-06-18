Zwei Top-Derbys in der Bezirksliga – Karlsfelder mit Lokal-Matches gegen Dachau

TSV Eintracht Karlsfeld wird der Nord-Staffel zugeteilt und trifft dort auf den ASV Dachau.
Fußballfreunde aus dem Landkreis dürfen sich auf zwei sehr interessante Lokalderbys freuen. Denn der TSV Eintracht Karlsfeld, Absteiger aus der Landesliga, ist der Bezirksliga Nord zugeteilt worden. Demnach treffen die Karlsfelder zwei Mal auf den ASV Dachau.
Die Bezirksliga Nord bekommt mit dem TSV Allershausen, dem SV Denkendorf, dem FC Türksport Garching und dem SV Phönix München vier Aufsteiger, zählt jedoch nur 15 Mannschaften. Eintracht Karlsfeld ist der einzige Landesliga-Absteiger in der Liga. Weil die Karlsfelder zuletzt in der Landesliga-Südost spielten, hätten sie auch in die Bezirksliga Ost kommen können. Der Platz in der Nord-Gruppe war ihr Wunsch.
Die Gruppeneinteilung ist allerdings vorläufig, wie der Bayerische Fußballverband mitteilt. Veränderungen können noch vorgenommen werden.
In der aktuellen Wechselperiode der Bezirksliga Nord gibt es bereits jetzt einige Top-Transfers zu vermelden. Mit Blick auf die Kaderqualität pachtet insbesondere die SpVgg Kammerberg eine Favoritenrolle für die kommende Saison. Neben Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner, der auf Victor Medeleanu folgt, haben sich Danil Battermann (U19 des SG Schwabhausen/Bergkirchen), Ivan Mijatovic (FC Schwabing), Lucio Gonzalo Theveny (FC Ismaning), Agon Bashota (FC Ismaning), Ardian Bashota (Türkspor Augsburg) und Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf) der SpVgg angeschlossen. Mit den Brüdern Dario und Mario Stanic, die zum Landesligisten SC Olching wechseln, verlieren die Kammerbegr aber auch zwei absolute Leistungsträger.
Ligakonkurrent ASV Dachau vermeldet laut Wechselbörse bislang drei Abgänge. Torhüter Martin Schneider geht zum FSV Pfaffenhofen, Leon Schleich zum VfR Garching und Kilian Knöferl zum TSV Moorenweis. Mit Jordi Muntada Knapp vom SV Manching steht bislang ein Neuzugang fest.
Wie bereits berichtet, haben sich drei Neuzugänge dem TSV Eintracht Karlsfeld angeschlossen. Vom Landesligisten TSV Dachau 1865 kommt Leonardo Kristic. Weitere Neuzugänge sind Koray Candar vom SC Unterpfaffenhofen-Germering und Nicolas Eicher von der SpVgg Kammerberg.
Die Landesligisten Dachau 1865 und TSV Jetzendorf haben fünf neue Mannschaften in ihrer Gruppe: die Aufsteiger SC Olching, TSV Gersthofen, TSV Bobingen und VfR Neuburg sowie Absteiger Türkspor Augsburg.
Sowohl in der Bayernliga Nord als auch in der Bayernliga Süd gehen in der Saison 2026/27 jeweils 18 Mannschaften an den Start. 2025/26 waren es noch 17 pro Staffel gewesen. Neue Gegner für den FC Pipinsried sind der TSV Schwabmünchen und der FSV Pfaffenhofen.
Für die Fußballer der Bayern- und Landesligen ist die Sommerpause heuer kurz. Start in die neue Saison ist bereits am 16. Juli.