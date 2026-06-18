Zwei Top-Derbys in der Bezirksliga – Karlsfelder mit Lokal-Matches gegen Dachau Absteiger aus der Landesliga von Thomas Leichsenring · Heute, 09:23 Uhr · 0 Leser

Wechselt vom ASV Dachau zum Ligakonkurrenten VfR Garching: Leon Schleich. – Foto: hab

TSV Eintracht Karlsfeld wird der Nord-Staffel zugeteilt und trifft dort auf den ASV Dachau.

Fußballfreunde aus dem Landkreis dürfen sich auf zwei sehr interessante Lokalderbys freuen. Denn der TSV Eintracht Karlsfeld, Absteiger aus der Landesliga, ist der Bezirksliga Nord zugeteilt worden. Demnach treffen die Karlsfelder zwei Mal auf den ASV Dachau. Die Bezirksliga Nord bekommt mit dem TSV Allershausen, dem SV Denkendorf, dem FC Türksport Garching und dem SV Phönix München vier Aufsteiger, zählt jedoch nur 15 Mannschaften. Eintracht Karlsfeld ist der einzige Landesliga-Absteiger in der Liga. Weil die Karlsfelder zuletzt in der Landesliga-Südost spielten, hätten sie auch in die Bezirksliga Ost kommen können. Der Platz in der Nord-Gruppe war ihr Wunsch.

Die Gruppeneinteilung ist allerdings vorläufig, wie der Bayerische Fußballverband mitteilt. Veränderungen können noch vorgenommen werden. In der aktuellen Wechselperiode der Bezirksliga Nord gibt es bereits jetzt einige Top-Transfers zu vermelden. Mit Blick auf die Kaderqualität pachtet insbesondere die SpVgg Kammerberg eine Favoritenrolle für die kommende Saison. Neben Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner, der auf Victor Medeleanu folgt, haben sich Danil Battermann (U19 des SG Schwabhausen/Bergkirchen), Ivan Mijatovic (FC Schwabing), Lucio Gonzalo Theveny (FC Ismaning), Agon Bashota (FC Ismaning), Ardian Bashota (Türkspor Augsburg) und Benedikt Holzmeier (TSV Jetzendorf) der SpVgg angeschlossen. Mit den Brüdern Dario und Mario Stanic, die zum Landesligisten SC Olching wechseln, verlieren die Kammerbegr aber auch zwei absolute Leistungsträger.