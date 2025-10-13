Zurück auf dem Rasen: 1860-Offensivmann Kevin Volland. – Foto: Imago/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Zwei tolle Nachrichten zum Start für 1860-Trainer Kauczinski Update zu Kevin Volland

Markus Kauczinksi legt beim TSV 1860 München los. Heute, das erste Training unter dem neuen Trainer. Der Live-Ticker von der Grünwalder Straße 114.

Update vom 13. Oktober, 15:22 Uhr: Etwa 100 Schaulustige sind am heutigen Nachmittag an die Grünwalder Straße gefahren, um sich das Debüt von Markus Kauczinski aus nächster Nähe anzuschauen. Die Löwen-Spieler zeigten sich überrascht, über die Anzahl der Fans. Tunay Deniz kommentierte grinsend: „Ganz schön voll heute“. Einen kurzen Schockmoment gab es vor wenigen Augenblicken. Florian Niederlechner kollidierte bei einem Trainingsspiel mit dem Torpfosten und lief in der Folge mit schmerzverzerrtem Gesicht nicht ganz rund. Mittlerweile hat der 34-Jährige den Schmerz überwunden und kann wieder normal am Training teilnehmen.

Update vom 13. Oktober, 15 Uhr: Auffällig: Der neue 1860-Trainer heizt die Löwen immer wieder an, fordert mehr Tempo, aber bei den Löwen schleichen sich immer wieder Schlampereien ein. Wohl deshalb unterbrach Kauzcinski das Training für einen Augenblick, um eine kurze Ansprache zu halten. Auf eine Passübung folgt jetzt ein kleines Mini-Spiel. Unterdessen macht der genesene Dähne voll mit beim Torwart-Training. Vor 1860-Spiel gegen MSV Duisburg: Kevin Volland läuft wieder – Thomas Dähne zurück

Update vom 13. Oktober, 14.23 Uhr: Zwei gute Nachrichten für den TSV 1860 München am Montag: Kevin Volland trainiert zwar noch nicht mit, aber der Rückkehrer läuft wieder. Noch besser läuft es für Torhüter Thomas Dähne, der wieder ins Training einsteigt. Startschuss für neuen 1860-Trainer Markus Kauczinski Erstmeldung vom 13. Oktober, 13:45 Uhr: München – Startschuss für Markus Kauczinski beim TSV 1860 München: Heute, am 13. Oktober, trainieren die Löwen erstmals unter dem neuen Cheftrainer. Das Ziel: 1860 nach fünf sieglosen Partien schnellstmöglich auf die Siegerstraße zu führen. Zum Auftakt wartet aber ein echter Brocken. MSV Duisburg, Spitzenreiter der 3. Liga, kommt am Sonntag ins Grünwalder Stadion. „Wir dürfen die Fehlersuche nicht zu kompliziert machen“, sagte Kauczinksi im Vorfeld. „Manchmal ist es nur ein Knopfdruck.“ Fünfzehn Minuten vor Trainingsstart sind auch die ersten Löwen zu sehen. Kevin Volland erscheint in Badeschlappen, begrüßt die überraschend vielen anwesenden Fans und Reporter. Auf dem Rasen weht noch nur der Giesinger Wind. Markus Kauczinski bereitet TSV 1860 München auf Kracher gegen MSV Duisburg vor

Zuletzt beim FC St. Pauli, Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden: Der neue 1860-Trainer Markus Kauczinski. – Foto: Imago/Ulrich Wagner