Zwei Testspiele zum Wochenende

Zum Auftakt des Testspielwochenendes gewannen die Stuttgarter Kickers am Freitag auf dem Rasenplatz 3 im FC Bayern Campus gegen den Regionalligisten FC Bayern Amateure verdient mit 1:0 durch den Treffer von Loris Maier (38.).

In den Minuten bis zum Halbzeitpfiff verpassten Lukas Kiefer mit seinem Pfostenschuss und Torschütze Maier die Führung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel vergab Désiré Segbé die große Ausgleichschance für das Team von Trainer Holger Seitz. In der Folge waren wieder die Kickers am Zug, scheiterten aber mehrfach am gut reagierenden Torhüter Tom Hülsmann.

Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal nach dem Sieg in München: „Es war ein gelungener Testspielauftakt. Die Jungs sind an die Grenze gegangen und viel marschiert. Klar ist, dass die Abläufe noch nicht immer rund laufen im ersten Testspiel. Das ist normal, aber wir haben zu Null gespielt und viele Torchance gehabt und einen Treffer erzielt. Keiner hat sich verletzt, daher sind wir rundum zufrieden.“ Die Aufstellung der Kickers:

1. HZ: Otto – Kammerbauer, Loris Maier, Dicklhuber, Riedinger, Kohler, Blank, Kolbe, Polauke, Kiefer, Berisha

2. HZ: Castellucci – Moos, Čolić, Loris Maier, Campagna, Obernosterer, Riehle, Kolbe (72. Seemann), Guarino, Leon Maier, Eroglu

24 Stunden nach dem Erfolg in Bayern gab es für die Blauen eine deutliche 5:1-Testspielniederlage beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Die Kickers waren in den Anfangsminuten auf dem Kunstrasenplatz überhaupt nicht in der Partie und lagen bereits in der ersten Spielminute im Rückstand, als Cedric Guarino eine Hereingabe ins eigene Netz abfälschte. Tim Fahrenholz (7.) und Patrice Kabuya (10.) erhöhten für die Astoria. Mitte des ersten Spielabschnitts war die Partie dann ausgeglichen und die Kickers hatten gute Abschlussmöglichkeiten durch Kevin Dicklhuber und zweimal Konrad Riehle. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Degerlocher durch zwei lange Bälle dann die weiteren Gegentreffer durch Neal Gibs und Eric Onos. Trotz mehrerer gut herausgespielten Tormöglichkeiten reichte es nur zum Ehrentreffer durch den verwandelten Foulelfmeter von Markus Obernosterer (58.) zum zwischenzeitlichen 4:1.

Coach Ünal nach der Niederlage: „Das Ergebnis war heute sehr deutlich und man hat gemerkt, wie abgezockt die Astoria aufgetreten ist. Wir sind oft ins Leere gelaufen, waren nicht so griffig und präsent in den Zweikämpfen. Umso früher wir solche Erkenntnisse sammeln, desto besser ist es für uns. Wir wissen jetzt, wo wir ansetzen können und auch müssen. Und das werden wir auch tun. In der ersten Halbzeit sind wir viel hinterhergelaufen. Nach dem Seitenwechsel war es dann eine ganz andere Körpersprache, was dazu geführt hat, dass das Spiel dann offen war.“ Und angesprochen auf die ersten Spieleinsatze der drei U-19 Spieler Jonas Kohler, Philip Seemann und Rafael Terpsiadis in der 1. Mannschaft ergänzte Ünal: „Erfreulich waren die drei jungen Spieler und auch Halim Eroglu, die haben es gestern und auch heute sehr gut gemacht. Das waren schon auch ein bisschen Lichtblicke.“

