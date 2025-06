Zwei Testspiele, zehn Tore: SE Freising schon gut in Schuss

Die Fußballer des SE Freising haben Walkertshofen mit 5:1 geschlagen. Dabei machten zwei Spieler mit Premierentreffern auf sich aufmerksam.

Freising – Aktuell können sie es nur deutlich: Auch das zweite Testspiel binnen einer Woche gewann der SE Freising am Donnerstagabend beim niederbayerischen Bezirksligisten FC Walkertshofen mit 5:1 (3:0).

Dabei wäre das Ergebnis für die Lerchenfelder Bezirksliga-Männer eigentlich zweitrangig gewesen, vielmehr werkelten sie an Taktik und Kader. Vieles funktionierte bereits gut. „Das Ergebnis geht mehr als in Ordnung. Die Jungs waren von der ersten Minute an griffig“, lobte Trainer Alex Schmidbauer. Sie spielten sich so viele Chancen heraus, dass noch mehr Treffer hätten fallen können.

Viele Neuzugänge in der Startelf

Im Vergleich zum ersten Test (5:0-Sieg in Waldperlach) standen viele Neue in der Startelf, unter anderem feierte Neuzugang Joshua Steindorf seine Premiere. Für die doppelte Führung sorgte dann jedoch ein anderer: Verteidiger Rafael Wiesinger traf zunächst zur Führung (32.) und war auch am 2:0, ein FCW-Eigentor (38.), beteiligt. Felix Fischer erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (40.).

Nächster Test schon am Samstag

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Domstädter nicht nach. Sowohl Steindorf (54.) als auch Marzuk Shaban (67.) erzielten ihren Premierentreffer und stellten auf 5:0. Das 5:1 durch Christian Brandl (78.) war nur noch Ergebniskosmetik. Der nächste Test für den SEF steht bereits am Samstag beim Landesligisten TSV Jetzendorf (13 Uhr) an.