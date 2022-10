Zwei Testspiele in der Ligapause 1.FC Saarbrücken: B-Junioren-Bundesligateam testet am Mittwoch

Mit zwei Testbegegnungen überbrückt das B-Junioren-Bundesligateam des 1. FC Saarbrücken die ligaspielfreie Zeit. Bereits am vergangenen Sonntag gab es auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld eine Begegnung gegen den südwest-Regionalligisten SV Gonsenheim. "Hier sind wir vorwiegend mit ohne Stammspieler angetreten, es sollten Spieler eingesetzt werden, die soist nicht so häufig spielen", sagte Trainer Matthias Malter. Die Mainzer gewannen diese Begegnung mit 4:2. Am Mittwoch wird es an gleicher Stelle einen weiteren Test geben. Diesmal geht es gegen ein Team des FC Metz. "Hier wollen wir wieder vermehrt mit Spielern aus dem Bundesliga-Kader auflaufen, denn wir haben am Wochenende ein wichtiges Spiel gegen den FC Augsburg", blickt er schon voraus. Allerdings gibt es noch einige ausfälle, so dass gegen die Franzosen nicht das stärkste Team auflaufen kann.