Zwei "Testspiele": Haching II spielt sich für Relegation ein

Noch 180 Minuten hat die SpVgg Unterhaching II Vorbereitungszeit auf die heißesten Spiele des Jahres. Vor der zu 99,9 Prozent sicheren Abstiegsrelegation gibt es nun quasi noch hochkarätige Testspiele am Donnerstag, 1. Mai, um 15 Uhr in Kottern und dann am 9. Mai in Memmingen.