Zwei Teenager für Deutschland am Ball Fiona Itgenshorst aus Nieukerk und Greta Oerding aus Kapellen haben ihr Länderspiel-Debüt im DFB-Dress gefeiert. Die U 15-Juniorinnen besuchen das Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium und spielen für Borussia Mönchengladbach.

Auf Einladung der Deutschen U15-Nationaltrainerin Bettina Wiegmann traf sich Anfang Dezember der völlig neu formierte Kader des Jahrgangs 2008 zu einem Lehrgang in Mönchengladbach. Dieses Treffen diente auch der Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Belgien, das als erster Härtetest für die Mädchen vereinbart worden war. Mit von der Partie waren die beiden Schülerinnen des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern. Greta Oerding und Fiona Itgenshorst hatten mit guten Leistungen im Dress von Borussia Mönchengladbach in der U16-Juniorinnen-Regionalliga auf sich aufmerksam gemacht.

Ein unvergleichbares Erlebnis

Gut vorbereitet setzte sich der DFB-Tross von Mönchengladbach aus in Richtung Brüssel in Bewegung. An Bord des DFB-Mannschaftsbusses waren zwei Torhüterinnen und 19 Feldspielerinnen, die alle vor ihrer Premiere in der Nationalmannschaft standen. „Die Anspannung war schon sehr hoch, aber irgendwie war auch eine Art Vorfreude dabei“, sagt Greta. „Und als dann die Nationalhymne gespielt wurde, lief es mir eiskalt den Rücken runter“, so Fiona.

Das Spiel wurde vor den Toren der belgischen Hauptstadt in Tubize ausgetragen, auf dem Campus des königlichen belgischen Fußballverbandes. Nach einer 2:0-Führung zur Pause musste die DFB-Auswahl noch zwei Treffer zulassen. Greta und Fiona spielten jeweils 45 Minuten. Die Bundestrainerin, die seit 2007 für die Ausbildung der U15-Juniorinnen verantwortlich ist und in ihrer aktiven Zeit 154 Spiele für Deutschland bestritt, war mit dem Auftritt ihrer Schützlinge zufrieden: „Das war schon recht ordentlich. Aber die Nervosität war den Spielerinnen bei ihrem Debüt insbesondere in Drucksituationen deutlich anzumerken.“

Die Entwicklung der frischgebackenen Nationalspielerinnen erinnert ein wenig an den amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär zu avancieren. Ihre Anfänge hatten beide bei den Bambini in ihren Dorfvereinen – Greta bei Arminia Kapellen, Fiona beim TSV Nieukerk. Dort stachen sie heraus und wurden über die Auswahl des Kreises Kleve/Geldern in den Kader des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) berufen. Wegen ihrer herausragenden Leistungen mit der Niederrhein-Auswahl beim Länderpokal gehörten die beiden Mädchen aus dem Gelderland zu den rund 60 Kandidatinnen, die eine Einladung zu den Sichtungslehrgängen des DFB erhielten. Greta und Fiona konnten bei allen Lehrgängen überzeugen und schafften schließlich den Sprung in die Nationalmannschaft.