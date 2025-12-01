Zwei Teenager führen Mehring zum Sieg

Tags zuvor hatte er noch mit einem Kumpel eine Extraschicht auf der Lay eingelegt. Das sollte sich im Spiel seiner Mehringer im Kellerduell gegen die SG Zewen-Igel-Liersberg/Langsur auszahlen: Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als Mika Weich in eine Flanke von Alex Marxen hineinhechtete und mit einem sehenswerten Kopfball zum 3:1-Endstand traf. Damit hatte sich der Torschütze zwei Tage nach seinem Jubeltag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk und seinem Team drei ganz wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksliga beschert. „Ich habe noch zu meinem Freund gesagt, dass ich ein Tor per Kopf mache. Umso schöner, dass es dann auch wirklich geklappt hat“, strahlte Weich, der am Sonntag eine der Säulen im Spiel der Blau-Weißen war – genauso wie sein Alterskollege Leandro Angelico.

Bis dahin war Zewen zwar nicht frei von den bekannten Defensivschwächen, hätte aber locker führen können, ja müssen. Bereits in der fünften Minute hatte Markus Nilles aus nur wenigen Metern eine Doppelchance, als er zwei Mal am glänzend reagierenden Raphael Regneri im Tor des Aufsteigers scheiterte. Nach knapp einer halben Stunde musste sich der Mehringer Schlussmann mächtig strecken, um den Ball nach einem kernigen Schuss von Yannick Andreas gerade noch ans Lattenkreuz zu lenken.

Dieser war mitverantwortlich dafür, dass die unter anderem ohne ihre routinierte Achse René Linster (angeschlagen auf der Bank), Johannes Diederich (beruflich verhindert) und Simon Monzel (Augenverletzung) angetretenen Mehringer nach erheblichen Anfangsproblemen das Geschehen nach gut einer halben Stunde allmählich in den Griff bekamen.

„Wir haben das Spiel zunächst geleitet, hatten deutlich mehr Anteile. Mehring war anfangs passiv“, kommentierte SG-Trainer Stefan Castello die starke erste halbe Stunde seiner Mannschaft, bei der einige Akteure wegen einer vereinsinternen Tour gefehlt hatten, infolgedessen der etatmäßige Coach der zweiten Mannschaft, Lars Wagner, im zweiten Durchgang sein Debüt für diese Runde feierte.

Der agile Angelico sorgte für ein offensives Lebenszeichen, indem er sich über links durchtankte und dann an Zewens Keeper Alexander Hinz scheiterte. Im Nachsetzen verpasste der wiedergenesene Jan Niedenführ das Ziel per Kopf (32.). Sechs Minuten später fiel das 1:0. Einen Pass in die Tiefe von Luan Weibler nahm Niedenführ auf, passte in die Mitte, wo Angelico cool abschloss.

Manuel Hubo, Co-Trainer der Mehringer

Noch vor dem Seitenwechsel hätte Matija Jankulica nachlegen müssen: Der Angreifer steuerte nach einem Abwehrbock der Zewener alleine auf Hinz zu, fing dann aber an zu zögern und fand seinen Meister im SG-Torwart (42.).

Nach der Pause war es erneut Jankulica, der zwar viel unterwegs war und unermüdlich rackerte, dem aber ein ums andere Mal die Konzentration im Abschluss fehlte und auch diesmal am guten Hinz scheiterte (47.).

Der talentierte Angelico war auch am zweiten Mehringer Treffer beteiligt: In der 53. Minute bediente er Niedenführ, den Luca Wurdel im 16er zu Fall brachte. Den Strafstoß verwandelte Noah Breidbach souverän (53.). Während die Hausherren, bei denen Max von der Burg bereits Mitte des ersten Durchgangs wegen muskulärer Probleme raus musste, Chancenwucher betrieben und erneut durch Jankulica, aber auch durch Niedenführ die Vorentscheidung verpassten, witterte Zewen noch mal seine Chance. Der Abschluss von Pedro Torres war indes zu schwach (68.). Auf der Gegenseite landete ein Distanzschuss von Weich am Lattenkreuz (75.). Das Mehringer Zittern begann, als der eingewechselte Wagner von der Grundlinie Erik May bedient hatte, der aus kurzer Distanz abschloss (79.). Umso größer war dann die Erleichterung, als Weich das 3:1 erzielte.

Mika Weich und Leandro Angelico, Torschützen des SV Mehring

Mehrings Co-Trainer Manuel Hubo, der das Statement für den angeschlagenen Coach Monzel übernahm, wusste, dass „Raphael Regneri uns am Anfang vor einem Rückstand bewahrt hat“. Schritt für Schritt habe man das Spiel dann aber in den Griff bekommen. Besonders lobte Hubo die beiden Teenager Angelico und Weich: „Sie kommen immer besser rein. Leandro ist spielintelligent und bringt von außen viel Schwung. Mika ist ein absoluter Kämpfer.“

SV Mehring 1921 – SG Zewen/Igel-Liersberg/Langsur ⇥3:1 (1:0)

Mehring: Raphael Regneri - Nico Scholtes, Max von der Burg (25. Matthias Frick, 88. René Linster), Rolland Weiszenbacher, Noah Breidbach, Felix Hübner (90.+4 Alexander Krieger), Luan Weibler, Leandro Angelico (85. Alex Marxen), Jan Niedenführ, Mika Weich, Matija Jankulica.

Zewen: Alexander Hinz - Dennis Gasteier (69. Lars Wagner), Markus Nilles, Mahmoud Hammoud, Luca Wurdel (88. Justus König) (90.+2. Justus König), Pascal Lochen, Paul Fütterer (46. Pedro Torres), Leon Kiziyil, Yannick Andreas, Simon Blasius (77. Lukas Görgen), Erik May.

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Wintrich). Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Leandro Angelico (38.), 2:0 Noah Breidbach (53. Foulelfmeter), 2:1 Erik May (79.), 3:1 Mika Weich (90.+1)