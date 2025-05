Zwei Teams wollen in die Bezirksliga, zwei nicht in die Kreisliga

Am vergangenen Wochenende gab es einen Führungswechsel an der Tabellenspitze der Kreisliga: Der FC Oste/Oldendorf (58 Punkte, plus 53 Tore) zog punktgleich an FSV Bliedersdorf/Nottensdorf (plus 25 Tore) vorbei. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der FC ASC Cranz-Estebrügge. Gleichzeitig spielt der VfL Stade II in Bliedersdorf.

Um alles geht es im Keller: VSV Hedendorf/Neukloster II (20 Punkte) kann in der Verfolgerrolle schon am Samstag (18.30 Uhr) gegen die bereits abgestiegene SV Drochtersen/Assel IV den FC Wischhafen/Dornbusch (22 Punkte) unter Druck setzen. Dieser spielt tagsdarauf gegen den TuSV Bützfleth (15 Uhr).