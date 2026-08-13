Zwei Teams, vier Punkte: Wer legt nach?

30 Tore fielen in den letzten 6 direkten Aufeinandertreffen. Die Duelle zwischen Erfurt Nord und Kölleda waren stets von einem hohen Unterhaltungswert geprägt. – Foto: AmX14 Fotografie

Der FC Erfurt Nord empfängt den FSV 06 Kölleda – beide Mannschaften stehen mit jeweils vier Punkten und 5:3 Toren auf den Plätzen fünf und sechs der Tabelle.

Für die Erfurter ist die Partie zugleich die nächste Standortbestimmung. Kölledas Trainer Marco Schmeißer sieht den Gastgeber dabei als Mannschaft, die sich aktuell noch etwas im Umbruch befindet, gleichzeitig aber punktetechnisch gut aus den Startlöchern gekommen ist.

Der FC Erfurt Nord ist nach der Kaderumstrukturierung im Sommer ordentlich in die neue Spielzeit gestartet. Zum Auftakt setzte sich die Mannschaft mit 3:1 gegen Leinefelde durch, anschließend folgte nach 2:0 Führung ein spätes 2:2 beim FSV Sömmerda. Damit stehen nach zwei Begegnungen vier Punkte zu Buche, wobei es gut und gern sechs hätten sein können.

Kölleda mit starkem Auftritt gegen Salza

Auch der FSV 06 Kölleda ist noch ohne Niederlage. Nach dem 1:1 zum Auftakt beim SV 1911 Dingelstädt folgte am vergangenen Wochenende ein überzeugender 4:2-Heimerfolg gegen die FSG'99 Salza.

Gerade der Auftritt gegen Aufsteiger FSG ´99 Salza hat bei Schmeißer Eindruck hinterlassen. Dem Kölleda-Coach imponierte dabei vor allem, dass seine Mannschaft aus der vergangenen Saison beziehungsweise dem damaligen Testspiel gegen die Nordhäuser die richtigen Schlüsse gezogen habe. „Wir waren durch unser Testspiel letzte Saison (1:4-Niederlage) ob der Stärke des Gegners gewarnt und haben die richtigen Lehren daraus gezogen“, blickt Schmeißer zurück. „Ich bin froh, dass die Effektivität wieder besser war und wir ein Statement setzen konnten.“

Schmeißer hat die Qual der Wahl

Nun soll die starke Leistung gegen Salza bestätigt werden. „Für das Spiel gegen Nord erwarte ich, dass wir an die Leistung anknüpfen werden“, sagt Schmeißer. Dabei kann der Kölleda-Coach personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: „Ich werde fast alle Mann an Bord haben und sogar etwas die Qual der Wahl, da alle fit sind und sich in guter Form befinden.“

Eine Besonderheit gibt es beim Spieltermin. Ursprünglich hatte Kölleda um eine Verlegung gebeten, da am Samstag in Thüringen zahlreiche Schuleinführungen stattfinden. Nachdem sich die personelle Situation beim FSV letztlich doch als weniger problematisch herausstellte, kam die Anfrage anschließend noch einmal von Erfurt Nord. Beide Vereine einigten sich schließlich auf den Freitagabend.

Der Blick auf die vergangenen direkten Duelle spricht für die Gäste. In der vergangenen Saison konnte Kölleda beide Begegnungen gegen Erfurt Nord deutlich für sich entscheiden. Damit ist die Ausgangslage klar: Zwei Teams mit jeweils vier Punkten, identischer Tordifferenz und viel Selbstvertrauen treffen am Freitagabend aufeinander und wollen sich vorerst oben festsetzen.