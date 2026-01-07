Zwei Teams stürmen unaufhaltsam Richtung Landesliga

Trainer Carl Pien steckt mit seiner FSG 3 Meilen Altes Land plötzlich mitten im Abstiegskampf. Linnea von Holten ist mit zehn Treffern die beste Torschützin des VfL Güldenstern Stade. – Foto: Michael Brunsch | Jörg St

Zwei Mannschaften dominieren und kämpfen in der Bezirksliga Lüneburg West um den Titel und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Landesliga. Für den Zweiten bliebe dann noch das Aufstiegsspiel gegen den Zweiten aus der Oststaffel. Ein Team ist in dieser Saison etwas überfordert und steht mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Es dürfte noch bis zum Saisonende ein spannender Zweikampf zwischen der SG Anderlingen/Byhusen auf Platz eins und der SG Beckedorf/Ritterhude auf dem zweiten Rang werden. Derzeit liegen die Teams zwei Punkte auseinander, doch die Verfolgerinnen sind noch zwei Partien im Hintertreffen.

Spitzenteams sehr zufrieden „In der Hinrunde haben wir häufig erst ab der zweiten Halbzeit so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. In vielen Spielen war eine klare Leistungssteigerung nach der Pause zu erkennen. Für die Rückrunde ist es unser Ziel, von Beginn an konzentriert und konsequent aufzutreten, sodass wir bereits in der ersten Halbzeit unser Spiel durchziehen können. Besonders positiv hervorzuheben ist der sehr gute Zusammenhalt innerhalb des Teams. Die Mannschaft unterstützt sich gegenseitig und zeigt einen starken Teamgeist. Wir haben insgesamt eine sehr gute Hinrunde gespielt und sind zufrieden mit dem bisher Erreichten“, sagt Chiara Hess, Trainerin der SG Anderlingen/Byhusen. Ihre Mannschaft war 2023 als Tabellenletzter aus der Landesliga abgestiegen und arbeitete sich langsam wieder an die Spitze heran. Hess übernahm die SG 2024 und führte sie auf Platz zwei, wo man knapp am Aufstieg scheiterte und auf das Relegationsspiel gegen den Ost-Zweiten verzichtete.

Verfolgerinnen können vorbeiziehen Die Tormaschine steht derzeit in Anderlingen und Byhusen. Mit 69 Treffern in zwölf Partien schießt die Hess-Elf fast sechs Tore im Schnitt. Die Verfolgerinnen aus Beckedorf und Ritterhude können, was die erzielten Tore angeht, nicht mithalten, würden aber mit zwei Siegen in den noch ausstehenden Nachholpartien Platz eins übernehmen. Zufrieden ist Trainer Jan-Luca Grobe allemal: „Wir blicken sehr zufrieden auf die abgelaufene Hinrunde und die positive Entwicklung des gesamten Teams zurück. Die Mannschaft hat auf dem Platz mit großem Einsatz, hoher Trainingsbereitschaft und einer stetigen Leistungssteigerung überzeugt. Ebenso wichtig ist der hervorragende Zusammenhalt neben dem Platz. Der Teamgeist innerhalb der Mannschaft ist außergewöhnlich und bildet die Grundlage für unsere Leistungen. Diese Kombination aus sportlicher Entwicklung, großer Einsatzbereitschaft und starkem Teamgeist macht uns als Trainerteam sehr stolz und gibt uns eine hervorragende Basis für die Rückrunde. Daran möchten wir anknüpfen und gemeinsam weiter engagiert arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen“, so der Coach der SG Beckedorf/Ritterhude, der bislang die Top-Torjägerin Pia Rake verletzungsbedingt noch gar nicht einsetzen konnte. Nach dem Abstieg in die Kreisliga 2022 und der schnellen Rückkehr in die Bezirksliga hat seine Mannschaft jetzt die besten Karten, in die Landesliga aufzusteigen.

