Zwei Teams sitzen im Abstiegskampf der Verbandsliga nach

In der Verbandsliga Württemberg wird am Samstag, 21. Februar 2026, um 14.30 Uhr ein Spiel nachgeholt, das schon einmal nicht zu Ende ging: FC Esslingen gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall, ursprünglich für den 22. November angesetzt, wurde nach der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 abgebrochen, weil der Kunstrasen gefroren war. Nun wird diese Partie vom 17. Spieltag zur Winterpause zu einem Nervenspiel – in einer Liga mit einem Aufsteiger, einem Relegationsplatz nach oben, einem Relegationsplatz nach unten und gleich vier Absteigern.
Für beide Mannschaften ist dieses Nachholspiel mehr als ein Termin im Kalender: Es ist eine Chance, die Tabelle zu verändern, bevor sie zur Gewissheit wird. FC Esslingen steht zur Winterpause auf Rang 14 mit 17 Punkten aus 17 Spielen (Torverhältnis 28:43). Das ist genau die Lage, in der jeder Punkt wie ein Atemzug wirkt – und in der jeder Fehler sofort nach Abstiegsangst schmeckt. Die Gegentore zeigen, wie oft Esslingen schon am Rand des Spiels stand, wie häufig es weh tat. Und doch ist da auch diese Möglichkeit, die ein Nachholspiel immer mitbringt: Man kann einen Schritt machen, während andere nur zuschauen.
Sportfreunde Schwäbisch Hall kommt als Elfter mit 21 Punkten aus 17 Spielen (Torverhältnis 30:42). Vier Punkte Vorsprung auf Esslingen – das klingt nicht nach Sicherheit, sondern nach einer dünnen Decke, unter der es schnell kalt wird. Auch Hall hat defensiv viel zugelassen, auch dort steckt im Torverhältnis der Beweis, dass kaum ein Spiel ruhig bleibt. Genau deshalb wird diese Partie so emotional: Es ist kein Duell zweier Teams, die verwalten wollen – es ist ein Duell zweier Teams, die spüren, wie eng die Liga im unteren Bereich ist.
Die besondere Vorgeschichte verleiht dem Nachmittag zusätzliche Schärfe. Am 22. November stand es zur Pause 0:0, dann kam der Abbruch, weil der Kunstrasen gefroren war. Dieses 0:0 ist kein Ergebnis, das beruhigt – es ist ein Zwischenstand, der offen lässt, wer die besseren Antworten hat. Für Esslingen bedeutet es: Man hat Hall schon einmal ohne Gegentor gehalten, man war im Spiel, man war dran.
