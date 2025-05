Zwei Teams mit zehn Toren: Kantersiege für Hartpenning und Irschenberg

SV Miesbach II – TSV Weyarn 1:2 (0:2) Tore: 0:1 Probst (34./ET), 0:2 Schreiner (43.), 1:2 Feicht (68.). Zeitstrafe: Thrainer (TSV/87.). Vor einer würdigen Kulisse hat der TSV Weyarn das Sechs-Punkte-Spiel in Miesbach gewonnen. „Ich bin einfach extrem stolz auf die Mannschaft, die es geschafft hat, den nötigen Punch in das Spiel zu bekommen“, sagt Weyarns Trainer Michael Hub. Während in der Anfangsphase beide Teams eher abwartend agierten, kamen die Klosterdörfler zunehmend besser in die Partie. Nach einem Standard und der darauffolgenden Unordnung im Miesbacher Fünfmeterraum, zappelte der Ball im Netz. Durch eine starke Einzelleistung erhöhten die Gäste kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei Miesbach optisch überlegen schien. Folgerichtig netzte Sebastian Feicht mit einem direkten Freistoßtor zum Miesbacher Anschluss, der allerdings am Spielausgang nichts änderte. „Es war aufgrund der kämpferischen Leistung nicht unverdient“, meint SV-Coach Christian Pralas. SG Waakirchen/Schaftlach – TSV Schliersee 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Perlowsky (86.), 1:1 Wartner (90.+3) Bis in die Schlussphase mussten die Zuschauer in Waakirchen auf Tore warten. Die nötige Portion Spannung hatte diese Partie dennoch, wenn auch teilweise nur einseitig. „Man hat oftmals gesehen, bei wem es noch wirklich um was geht“, berichtet TSV-Sprecher Patrick Quinz. Während die Saison bei seinem Verein bereits gelaufen ist, geht es bei der abstiegsbedrohten SG noch um alles. Vor allem in der ersten Hälfte zeigten die Waakirchner, dass man die Liga unbedingt halten möchte. „Wir waren absolut spielbestimmend, haben aber aus vier Hundertprozentigen kein Tor gemacht“, erklärt SG-Trainer Klaus Fahrner. Ein Grund dafür war die herausragende Leistung von Schliersees Torwart Florian Erhard, der einige Großchancen entschärfte. In der Schlussphase traf Schliersee zum Führungstreffer, den Luis Wartner in der Nachspielzeit egalisierte. FC Real Kreuth II – SF Fischbachau 0:3 (0:2) Tore: 0:1/0:2/0:3 Isenmann (24./FE/44./82.). Die SF Fischbachau bleiben weiterhin im Aufstiegsrennen. Die Sportfreunde haben ihre Hausaufgaben und einen soliden Auftritt am Enterbach gezeigt. „Unser Spiel war souverän. Das Ergebnis ist nur die logische Folge“, meint Coach Hans Ostner. Während Keeper Quirin Leitner in der Anfangsphase noch eine Kreuther Großchance vereitelte, gelang es Fischbachau im weiteren Verlauf der Partie, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. Mann des Spiels war zweifelsohne Heinrich Isenmann mit seinem Dreierpack. „Insgesamt hatten wir eine hohe Laufbereitschaft und waren dadurch in den meisten Phasen gegen eine gute Kreuther Mannschaft überlegen“, resümiert Ostner. Seine Mannschaft bleibt mit drei Zählern Abstand an der Tabellenspitze dran. TSV Hartpenning – SG Tegernseer Tal 10:0 (7:0) Tore: 1:0/2:0/3:0 J. Noderer (5./15./31.), 4:0 Ott (33.), 5:0 Klintzsch (41.), 6:0 L. Noderer (43.), 7:0 J. Noderer (44.), 8:0 Traxl (68.), 9:0 Haltmair (75.), 10:0 Burggraf (77.). Mit dem deutlichsten Ergebnis der gesamten Saison hat sich der TSV Hartpenning den Frust aus der vergangenen Woche von der Seele geschossen. Gegen eine stark dezimierte SG Tegernseer Tal gelang dem TSV ein zweistelliger Kantersieg. „Wir hatten vieles gut zu machen und das hat auch geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft“, meint TSV-Trainer Wacco Schmid. Dabei gab es eine regelrechte Noderer-Show. Die Gebrüder schossen zusammen die Hälfte der insgesamt zehn Treffer. „Der Gegner war heute nicht besonders stark, trotzdem muss man die vielen Tore auch erst einmal machen“, erklärt Schmid. Mit diesem Kantersieg setzte seine Mannschaft ein großes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz, verteidigte den Relegationsplatz und brachte sich in eine gute Ausgangslage für die beiden verbleibenden Spiele. SV Warngau – SC Wörnsmühl 1:0 (0:0) Tor: 1:0 B. Gerr (68.). Zeitstrafe: Auracher (SC/70.). Der SC Wörnsmühl hat wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen gelassen und es verpasst, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Das größte Problem der Wörnsmühler zeigt sich auch in Warngau, denn die Elf von Trainer Marcus Huber schießt bereits über die gesamte Saison hinweg zu wenige Tore. Im Vergleich mit Hartpenning traf der SC Wörnsmühl nur nahezu halb so oft ins Schwarze. In Warngau war es jedoch eine grundsätzlich ausgeglichene Partie mit dem besseren Ende für die Hausherren. Benedikt Gerr erzielte den einzigen Treffer des Spiels und sorgte Mitte des zweiten Durchgangs für die Vorentscheidung. „Wir haben einfach keinen Zugriff auf das Spiel bekommen und waren vor dem Tor ungefährlich“, erklärt der Wörnsmühler Sprecher Marc Doll. Die Niederlage ginge infolgedessen auch in Ordnung. TSV Irschenberg – Türkspor Hausham 10:2 (4:1) Tore: 0:1 Mustafa (18.), 1.1 Durm (28.), 2:1/3:1 Fric (32./42.), 4:1 Huber (44.), 5:1/6:1/7:1 Fric (63./69./71.), 8:1 Tuschen (76.), 8:2 Palivec (78.), 9:2 Fric (83.), 10:2 Klinke (87.). Ein Dutzend Tore ist beim Duell im gesicherten Mittelfeld zwischen dem TSV Irschenberg und Türkspor Hausham gefallen. Am Ende stand ein eindeutiges 10:2 für die Gastgeber auf der Anzeigetafel. Der beste Mann auf dem Feld war ohne Frage Robert Fric, der mit sechs Treffern die Hälfte aller Tore schoss. „Es war ein absolut verdienter hoher Sieg, aber kein gutes Spiel zum Anschauen“, meint TSV-Sprecher Lorenz Juffinger. Für Türkspor gab es nach der 0:8-Klatsche gegen Fischbachau am vergangenen Wochenende die nächste hohe Niederlage. Bereits seit Beginn der Rückrunde mussten die Haushamer immer wieder aufgrund von Verletzungen ehemalige Spieler reaktivieren. „Wir konzentrieren uns voll auf die nächste Saison bei der der altbekannte Türkspor Hausham in alter Stärke wieder ganz vorne mitspielen wird“, erklärt Sprecher Aygün Aydin. SV Bayrischzell – SC Wall1:2 (1:1) Tore: 1:0 Simmerl (21./FE), 1:1 Waldschütz (38.), 1:2 Meßmer (50.). Der SC Wall spielt ein weiteres Jahr in der A-Klasse. Mit einem 2:1-Auswärtserfolg beim bereits abgestiegenen SV Bayrischzell erreichten dezimierte Waller den sicheren Klassenerhalt, der seit Beginn als Saisonziel kommuniziert wurde. „Das ist hervorragend und wir sind deswegen auch happy. Es war heute aber das schlechteste Saisonspiel von uns“, resümiert SC-Coach Peter Escher. Somit sah es zunächst nach einer Bayrischzeller Überraschung aus. Die Hausherren gingen nach rund 20 Minuten durch Martin Simmerl per Elfmeter in Führung. Kurz vor der Halbzeit sorgte der SC jedoch für ausgeglichene Verhältnisse. Nach der Pause drehten die Gäste durch Stürmer Vitus Meßmer die Partie zu ihren Gunsten. „Das war von uns das beste Spiel in dieser Saison. Jeder hat gekämpft und Gas gegeben. Schade, dass wir uns nicht mit einem Punkt belohnen konnten“, meint der Bayrischzeller Torschütze. (Benedikt Hub)