Zwei Teams mit unterschiedlichen Zielen

Und einfacher wird es auch am nächsten Spieltag nicht, wenn Rurich zum TuS Rheinland Dremmen reist, der mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt gestartet ist. Dabei ist Trainer Rene Lambertz nicht unzufrieden mit den Leistungen, die man bislang gezeigt hat. Doch die Punkteausbeute hätte auch besser sein können. Bei Würm-Lindern war nichts zu holen, doch statt zwei Remis hätte in den übrigen Spielen auch der ein oder andere Punktgewinn mehr drin sein können.

Der Saisonstart des FC Germania Rurich ist mit zwei Punkten aus den ersten vier Spielen nicht optimal. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass das Auftaktprogramm des Fußball-A-Ligisten mit Schafhausen, Brachelen, Würm-Lindern und Millich wirklich heftig war.

Doch da macht sich auch bemerkbar, dass mit Thomas Lambertz und Spielertrainer Rene Lambertz aktuell zwei wichtige Akteure nicht zur Verfügung stehen, die nicht gleichwertig ersetzt werden können. Es fehlt im Mittelfeld die Routine und vor dem Tor auch ab und an die Kaltschnäuzigkeit.

Wenn im Laufe der Saison die Spieler zurückkommen, wird die Ruricher Mannschaft noch einmal ein gutes Stück stärker werden. Wenn es dann im Laufe der Hinrunde gegen die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht, dann wird es wichtig werden, die gleichen engagierten Leistungen zu bringen und sich dann zu belohnen.

Für Rurich geht es auch in dieser Saison nur gegen den Abstieg, während beim kommenden Gegner Dremmen der Blick durchaus nach oben geht. Man ist vermutlich noch nicht ganz auf Augenhöhe mit den hochgehandelten Erkelenz und Würm-Lindern, doch in der Spitzengruppe will die junge Mannschaft schon mitspielen.

Die bisherigen Spiele sah man schon das Potenzial der Dremmener, die in den vergangenen beiden Spielen souveräne Siege gegen Übach-Palenberg und Geilenkirchen feiern konnten. Im ersten Saisonspiel überraschte man direkt mit einem Sieg in Millich, gegen Rurich ist man nun auch klarer Favorit. Kann man das Spiel schnell machen und offensiv seine Möglichkeiten nutzen, kann man weiterhin am Top-Duo Erkelenz und Selfkant dranbleiben.

