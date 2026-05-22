Zwei Teams mit über 150 Toren: Die größten Tormaschinen in Württemberg

Die Spielzeit 2025/26 biegt auf die Zielgerade ein. Auch in dieser Saison sind wieder viele Tore gefallen, sodass FuPa auf die Teams mit den meisten Treffern schaut.
TSV Korntal (Kreisliga B) 154 Tore in 24 Spielen
FC Iliria Göppingen (Kreisliga B) 151 Tore in 20 Spielen
TSV Neuhengstett (Kreisliga B) 134 Tore in 26 Spielen
TSVgg Plattenhardt III (Kreisliga B) 131 Tore in 26 Spielen
TV Aldingen 1898 e. V. II (Kreisliga B) 129 Tore in 22 Spielen
SV Tuna Spor Echterdingen (Kreisliga B) 128 Tore in 25 Spielen
SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See (Kreisliga B) 127 Tore in 25 Spielen
TSV Musberg II (Kreisliga B) 127 Tore in 26 Spielen
TSV Denkendorf II (Kreisliga B) 125 Tore in 21 Spielen
VfB Vaihingen/Enz (Kreisliga B) 123 Tore in 22 Spielen
SV Weiler (Kreisliga B) 122 Tore in 22 Spielen
SGM MassenbachHausen (Kreisliga A) 122 Tore in 30 Spielen
TSV Raidwangen (Kreisliga B) 121 Tore in 24 Spielen
TSV Schwieberdingen II (Kreisliga B) 121 Tore in 24 Spielen
Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (Kreisliga B) 119 Tore in 25 Spielen
Türkspor Stuttgart (Kreisliga A) 119 Tore in 27 Spielen
SGM Dettingen/Glems II (Kreisliga B) 117 Tore in 23 Spielen
TV Stetten i.R. (Kreisliga B) 117 Tore in 26 Spielen
TSV Weissach (Kreisliga B) 116 Tore in 21 Spielen
1. FC Heiningen (Bezirksliga) 116 Tore in 27 Spielen
1. Göppinger SV II (Kreisliga B) 114 Tore in 20 Spielen
VfB Neckarrems 1913 e.V. (Kreisliga A) 114 Tore in 28 Spielen
SGM Deißlingen/Lauffen (Bezirksliga) 113 Tore in 31 Spielen
SV Croatia Reutlingen II (Kreisliga B) 112 Tore in 24 Spielen
SVGG Hirschlanden-Schöckingen (Kreisliga B) 112 Tore in 24 Spielen
TV Flein (Kreisliga B) 111 Tore in 22 Spielen
SV Rot (Kreisliga B) 111 Tore in 26 Spielen
FV Radnik Sindelfingen (Kreisliga B) 110 Tore in 19 Spielen
Drita Kosova Kornwestheim (Kreisliga A) 109 Tore in 24 Spielen
VfL Stuttgart (Kreisliga B) 109 Tore in 25 Spielen
TSV Gomaringen II (Kreisliga B) 108 Tore in 24 Spielen
TSV Baltmannsweiler (Kreisliga B) 107 Tore in 21 Spielen
SF Mundelsheim (Kreisliga B) 107 Tore in 21 Spielen
SG Bad Wimpfen (Kreisliga A) 107 Tore in 27 Spielen
SpVgg Renningen (Kreisliga A) 106 Tore in 24 Spielen
FV 08 Unterkochen II (Kreisliga B) 106 Tore in 27 Spielen
VfL Eberstadt (Kreisliga B) 105 Tore in 21 Spielen
SKV Palästina Al Q`uds Stgt. (Kreisliga B) 105 Tore in 22 Spielen
TSV Sparwiesen (Kreisliga B) 105 Tore in 22 Spielen
SSV Zuffenhausen II (Kreisliga B) 105 Tore in 24 Spielen
TSV Grünbühl (Kreisliga A) 105 Tore in 28 Spielen
FV Sönmez Spor Bietigheim (Kreisliga B) 104 Tore in 21 Spielen
TSV Leinfelden (Kreisliga B) 104 Tore in 22 Spielen
SGM TSV Eutendorf / FC Ottendorf (Kreisliga B) 104 Tore in 24 Spielen
SV Rommelsbach (Kreisliga B) 104 Tore in 24 Spielen
SV Nehren II (Kreisliga B) 104 Tore in 24 Spielen
SV Grün-Weiss Sommerrain (Kreisliga B) 104 Tore in 25 Spielen
SV Friolzheim (Kreisliga B) 103 Tore in 24 Spielen
TSV Herbolzheim (Kreisliga B) 103 Tore in 24 Spielen
OFK Beograd Stuttgart (Kreisliga A) 103 Tore in 27 Spielen
TSV Meckenbeuren II (Kreisliga B) 102 Tore in 27 Spielen
KSC Sindelfingen (Kreisliga B) 101 Tore in 20 Spielen
1. FC Donzdorf II (Kreisliga B) 101 Tore in 21 Spielen
Spfr Donnstetten (Kreisliga B) 101 Tore in 23 Spielen
MTV Stuttgart II (Kreisliga B) 101 Tore in 25 Spielen
FSV Waldebene Stuttgart Ost (Kreisliga A) 101 Tore in 27 Spielen
SV Oberzell II (Kreisliga B) 101 Tore in 28 Spielen
SV Schluchtern (Kreisliga A) 101 Tore in 29 Spielen
SGM Deißlingen/Lauffen II (Kreisliga B) 100 Tore in 21 Spielen
SGM Nagold-Nord (Kreisliga B) 100 Tore in 25 Spielen
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag (Kreisliga A) 100 Tore in 26 Spielen
GFV Omonia Vaihingen (Kreisliga B) 98 Tore in 21 Spielen
SV Tüngental (Kreisliga B) 98 Tore in 23 Spielen
SV Sulz am Eck (Kreisliga B) 98 Tore in 24 Spielen
TSV Ludwigsburg (Kreisliga B) 97 Tore in 22 Spielen
SV Steinbach (Kreisliga A) 97 Tore in 26 Spielen
Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 97 Tore in 30 Spielen
TSG Zell u.A. (Kreisliga B) 96 Tore in 18 Spielen
TSV Weilheim II (Kreisliga B) 96 Tore in 21 Spielen
TSV Wäldenbronn-Esslingen (Kreisliga B) 96 Tore in 22 Spielen
Sportvg Feuerbach III (Kreisliga B) 96 Tore in 27 Spielen
FSV Friedrichshaller SV II (Kreisliga B) 95 Tore in 23 Spielen
SGM Hohenmemmingen/Burgberg (Kreisliga B) 95 Tore in 28 Spielen
TSV Wolfschlugen (Kreisliga B) 94 Tore in 21 Spielen
SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B) 94 Tore in 21 Spielen
TG Gönningen (Kreisliga B) 94 Tore in 22 Spielen
SB Asperg (Kreisliga B) 94 Tore in 22 Spielen
1.FC Hohenacker II (Kreisliga B) 94 Tore in 23 Spielen
VfR Murrhardt (Kreisliga A) 94 Tore in 26 Spielen
TSV Bönnigheim (Kreisliga A) 94 Tore in 26 Spielen
VfB Neuffen (Kreisliga A) 94 Tore in 27 Spielen
SV Huzenbach (Kreisliga B) 93 Tore in 24 Spielen
SV Hegnach I (Kreisliga B) 93 Tore in 25 Spielen
SV Waldmössingen (Kreisliga A) 93 Tore in 26 Spielen
Spvgg Rommelshausen I (Kreisliga B) 93 Tore in 26 Spielen
SG Weilimdorf (Kreisliga A) 93 Tore in 27 Spielen
SV Germania Bietigheim (Bezirksliga) 93 Tore in 28 Spielen
TSV Wangen (Kreisliga B) 92 Tore in 22 Spielen
TSV Eningen/Achalm II (Kreisliga B) 92 Tore in 24 Spielen
Türk.SV Herrenberg (Kreisliga A) 92 Tore in 25 Spielen
SGM Lautern-Essingen I (Kreisliga A) 92 Tore in 27 Spielen
Sportvg Feuerbach II (Kreisliga B) 91 Tore in 21 Spielen
TSV Berg III (Kreisliga B) 91 Tore in 22 Spielen
SG Weinstadt II (Kreisliga B) 91 Tore in 23 Spielen
SV Hertmannsweiler II (Kreisliga B) 91 Tore in 23 Spielen
ASV Botnang II (Kreisliga B) 91 Tore in 25 Spielen
Türkspor Heidenheim (Kreisliga A) 91 Tore in 27 Spielen
TSG Balingen Fußball II (Landesliga) 91 Tore in 29 Spielen
SV Iptingen (Kreisliga B) 90 Tore in 22 Spielen
FC Oberrot (Kreisliga B) 90 Tore in 23 Spielen