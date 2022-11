Der 1. FC Viersen will den positiven Trend bestätigen. – Foto: Sascha Hohnen

Zwei Teams mit Rückenwind Der 1. FC Viersen trifft am Wochenende auf Düsseldorf-West, das zuletzt fünf Siege in Serie feierte. Aber auch Viersen kann mit breiter Brust in die Partie gehen.

Der 1. FC Viersen steht aktuell auf Rang sieben der Liga und am Wochenende vor einem Spitzenspiel: Der tabellensiebte SC Düsseldorf-West kommt nach Viersen. Ein Spitzenspiel gegen einen Tabellensiebten? Ja, denn die Landeshauptstädter sind die Mannschaft der Stunde.

Das Team von Coach Goran Tomic stand nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrein ein Komplettumbruch bevor. Lediglich die beiden ehemaligen Drittligaspieler Maciej Zieba und Martin Wagner blieben der Mannschaft erhalten. Die beiden Ex-Profis hatten in der vergangenen Saison als Trainerduo das Sagen an der Schorlemerstraße, konzentrieren sich in der Landesliga allerdings voll und ganz auf ihre Rolle als Spieler. Dafür verpflichteten die Düsseldorfer als Trainer Tomic, der zuvor als Übungsleiter für den FC Wülfrath aktiv war. Entsprechend spät wurde der Kader der Düsseldorfer zusammengestellt, sodass die Mannschaft kein einziges Vorbereitungsspiel absolvieren konnte. Als Neuzugänge präsentierte der Verein unter anderem Kosei Fujita (Jüchen-Garzweiler), Diyar Turan (SW Düsseldorf), Kenneth Eligon und Justin Nyantakyi Erdmann (beide 1. FC Mönchengladbach) sowie Erman Balikci (SV Straelen II).