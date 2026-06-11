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Zwei Teams kämpfen in der Kreisliga B um den Aufstieg
In der Fußball-Kreisliga B kann Mundelfingen mit einem Heimsieg Meister werden
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
Nach dem Sieg gegen Göschweiler vor Wochenfrist jubelten die Mundelfinger Spieler. – Foto: Wolfgang Scheu
In der Fußball-Kreisliga B kann Mundelfingen mit einem Heimsieg Meister werden. Dahinter lauert die SG Oberbaldingen/Öfingen, die gegen Schlusslicht FC Hausen vor Wald nichts anbrennen lassen wird.
Vor drei Wochen noch fegte die SG Oberbaldingen/Öfingen zuhause den SV Mundelfingen mit 4:0 vom Feld. Selbst die Fans der unterlegenen Mannschaft mussten die Überlegenheit der Hausherren anerkennen. Die Klatsche hätte noch deftiger ausfallen können, hieß es nach dem Schlusspfiff. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.