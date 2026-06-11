Zwei Teams kämpfen in der Kreisliga B um den Aufstieg In der Fußball-Kreisliga B kann Mundelfingen mit einem Heimsieg Meister werden von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser

Nach dem Sieg gegen Göschweiler vor Wochenfrist jubelten die Mundelfinger Spieler. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußball-Kreisliga B kann Mundelfingen mit einem Heimsieg Meister werden. Dahinter lauert die SG Oberbaldingen/Öfingen, die gegen Schlusslicht FC Hausen vor Wald nichts anbrennen lassen wird.