Zwei Teams, ein Ziel: Kein Gegentor

Manchmal ist ein 0:0 mehr als nur ein Ergebnis. Es ist ein Statement. Drei Spiele ohne Gegentor, das gab’s beim SV Listrup schon länger nicht mehr. Und so standen an diesem Sonntag zwei Mannschaften auf dem Platz, die sich 90 Minuten lang gegenseitig versicherten: „Heute schießen wir lieber kein Tor.“ Die erste Halbzeit gehörte leicht den Listrupern, ein paar gute Szenen, ein bisschen Schwung, ein Hauch von „da könnte was gehen“. Doch die zweite Hälfte drehte das Drehbuch um: Teglingen kam besser rein, schnupperte an der Führung, aber auch da blieb es beim Schnuppern.

Spannung kam trotzdem auf, weniger durch Torchancen, mehr durch Gelbe Karten (fünf an der Zahl für Listrup, zwei für Teglingen). Man kennt das: Wenn der Ball nicht rollt, rollt wenigstens der Schiri mit dem Arm. Taktisch war's durchaus ansehnlich, kämpferisch sowieso. Und so trennte man sich am Ende mit einem 0:0, das irgendwie genau passte. Kein Spektakel, aber ein solides Stück Emslandliga-Handwerk, gewürzt mit der Erkenntnis: Auch ein torloser Sonntag kann sich gut anfühlen. Weiter geht's für Listrup am Sonntag in Haselünne. Anstoß um 15:00 Uhr. Vielleicht fällt da ja wieder ein Tor. Muss aber nicht.