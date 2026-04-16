Zwei Teams, ein Ziel

Wollen den zweiten Platz verteidigen: Die Spieler von Würm-Lindern, hier im Duell mit dem drittplatzierten Team aus Brachelen. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Fußball-Kreisliga A: Würm-Lindern und Selfkant kämpfen noch um den zweiten Platz. Der könnte noch wichtig werden.

Im Kampf um den zweiten Platz der Fußball-Kreisliga A kommt es am Sonntag zum direkten Duell. Der Tabellenzweite SG Union Würm-Lindern empfängt den SC Selfkant, der zwar aktuell nur auf Platz vier liegt, aber noch drei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Einen Zähler beträgt der Rückstand auf den Tabellendritten Brachelen.

Eng beisammen

Einen Zähler vor Brachelen liegt das Team von Würm-Lindern, das noch zwei Spiele nachzuholen hat. Auf den ersten Platz braucht keiner mehr zu schielen. Zu groß ist der Rückstand, und zu souverän spielt Dynamo Erkelenz in dieser Saison auf.

Damit man als Zweiter noch aufsteigen kann, braucht man im Quervergleich der anderen zweitplatzierten A-Ligisten einen guten Punktequotienten (Anzahl der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele) und muss die Restsaison daher möglichst gut zu Ende bringen.

Vor einem knappen Monat erst fand das Hinspiel zwischen beiden Teams statt, Vor der Winterpause war es ausgefallen. Damals konnte Selfkant die umkämpfte Partie mit 2:1 gewinnen. Doch nun spielt Würm-Lindern zu Hause; dort ist die Mannschaft von Trainer Sean King eine Macht. 25 Punkte aus neun Spielen stehen zu Buche, auch wenn noch keine Partie gegen die absoluten Topteams dabei war.

Spielerisch zeigte Würm-Lindern in dieser Saison bis auf wenige Ausnahmen immer seine Klasse, doch die Effizienz vor dem Tor bleibt ein großes Problem. So lässt man Mannschaften in Spielen, die man viel früher hätte entscheiden sollen.

Gerade gegen Selfkant muss man voll dagegenhalten. Die Mannschaft von Trainer Sascha Mensch kommt über den Kampf und ist so in jedem Spiel drin. Gepaart mit guter Effizienz vor dem Tor, kassierte man auch erst drei Niederlagen und ist für jeden Gegner ein harter Brocken. Kann man die Offensive der Würm-Linderner im Zaum halten, kann man mit einem Lucky Punch durchaus alle drei Punkte mitnehmen.

Die Spiele am Wochenende: Schafhausen II - Oberbruch (So., 13 Uhr), Würm-Lindern - SC Selfkant, Dremmen - Scherpenseel-Grotenrath, Breberen - Karken, FSV Geilenkirchen - Dyn. Erkelenz, VfR Übach-Palenberg - FC Germania Rurich, Millich - Waldenrath/Straeten (alle So., 15 Uhr), Brachelen - Golkrath (So., 15.15 Uhr)

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