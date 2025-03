Zwei Talente & ein Routinier: Mitterdorf verstärkt sich weiter

Ein spannendes Projekt ist bei der SG Mitterdorf/Neubäu ins Rollen gekommen. Mit einer verjüngten und zukunftsträchtigen Mannschaft mit vielen jungen Talenten sowie dem ein oder anderen erfahrenen Routinier peilt der Verein aus dem Landkreis Cham den Sprung in die Bezirksliga an. Jetzt stehen die nächsten Neuzugänge für die Spielzeit 2025/26 fest.

Von der BOL-A-Jugend der DJK Vilzing wechseln Philipp Vogl und Tim Mühlbauer an den Regen. Zudem gelang es den Verantwortlichen, mit dem Ex-Rodinger Bastian Schreiner (32) einen Bezirksliga-erfahrenen Mann zu reaktivieren und für ihr Projekt zu gewinnen.



„Basti ist gebürtiger Mitterdorfer und und hat bereits bei den Bambinis mit Kufi (Christian Kufner, künftiger Spielertrainer der SG, Anm.d.Red.) zusammengespielt. Bei seiner Zusage spielte einerseits sein Wunsch, wieder mit Kufi zusammenzuspielen, eine Rolle. Und andererseits die Tatsache, dass Mitterdorf sein Heimatverein ist“, erläutert Abteilungsleiter Florian Nicklas. Auch bei den beiden Youngsters spielte der neue Spielertrainer der SG eine gewichtete Rolle. „Kufi kennt die zwei jungen Vilzinger aus Vilzinger Zeiten. Sie möchten sich bei uns im Herrenbereich etablieren, machen sportlich wie menschlich einen tollen Eindruck“, erklärt Nicklas.



Gerade mit der Reaktivierung von Bastian Schreiner, der nach einigen Jahren beim TB 03 Roding seine Fußballlaufbahn berufsbedingt eigentlich schon beendet hatte, ist der SG Mitterdorf/Neubäu ein weiterer Coup gelungen. Der 32-jährige Defensivspezialist, der inzwischen in Michelsdorf wohnt, bringt viel Bezirksliga-Erfahrung mit. Tim Mühlbauer und Philipp Vogl sind ebenfalls im Defensivbereich zuhause. Verantwortliche und Trainer trauen ihnen zu, den Sprung aus der Jugend heraus auf Anhieb zu schaffen.



Zuletzt hatte der aktuell Tabellensiebte der Kreisliga Ost mit den Verpflichtungen von Christian Kufner als Spielercoach, Andreas Goß als Linientrainer sowie von den höherklassig erfahrenen Routiniers Tobias Bräu und Martin Pietzonka schon gehörig aufhorchen lassen. Nach Aussage der Verantwortlichen sei die Kaderplanung für die neue Saison damit so gut wie abgeschlossen. Ein weiterer Neuer werde noch dazustoßen.