Zwei Talente und ein Innenverteidiger für die SG Bergdörfer Fröchtenicht-Elf bekommt Verstärkung von NB · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die SG Bergdörfer stellt drei weitere Personalien für die kommende Saison vor. Mit Leon-Joel Rauch und Noel Eckermann rücken zwei junge Spieler aus der U19 des JFV Eichsfeld in den Herrenbereich auf. Zudem verstärkt Jan-Luca Klenke die Defensive.

Mit Leon-Joel Rauch stößt ein 18 Jahre alter Spieler aus der U19 des Jugendfördervereins Eichsfeld zur Mannschaft. Rauch ist unter anderem auf der Außenbahn einsetzbar und möchte bei der SG Bergdörfer nun den nächsten Schritt im Herrenfußball machen. Der Verein begrüßte den jungen Neuzugang ausdrücklich und setzt darauf, dass er seine Entwicklung im neuen Umfeld fortsetzen kann.

Ebenfalls aus der U19 des JFV Eichsfeld kommt Noel Eckermann. Der 18-Jährige ist gebürtiger Breitenberger und fühlt sich vor allem auf zentralen Positionen wohl. Damit erhält die SG Bergdörfer eine weitere junge Option für das Zentrum. Auch Eckermann zählt zu den Spielern, die aus dem Nachwuchsbereich nun in den Herrenfußball hineinwachsen sollen.