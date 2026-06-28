Zwei Talente rücken in den Oberliga-Kader der Sportfreunde Baumberg

– Foto: Jens Terhardt

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) führen ihren Weg fort, indem sie neben den etablierten Neuverpflichtungen aus höheren Ligen Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Oberliga-Kader integrieren. Nach Brian Owusu rücken mit Dustin-Karim Laschewski und Maximilian Bingel zwei weitere Eigengewächse zur neuen Saison in den Kader von Cheftrainer Salah El Halimi. Der 19-jährige Laschewski war während der letzten beiden Spielzeiten als Defensivspieler eine feste Größe der Baumberger U19. Nun soll er den nächsten Schritt im Seniorenbereich gehen.

Salah El Halimi sagt: „Es freut uns besonders, wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Schritt schaffen, denn genau dafür investieren wir viel Zeit und Arbeit in die Entwicklung. Dustin ist ein Innenverteidiger, der mit seiner Größe, seiner Zweikampfstärke und seiner Präsenz auf dem Platz gute Voraussetzungen für den Seniorenbereich mitbringt. Durch seine Trainingseinheiten bei uns in der vergangenen Saison konnte er bereits zeigen, welches Potenzial in ihm steckt. Er hat sich nie versteckt, war stets lernwillig und hat angedeutet, dass er die Qualität besitzt, den nächsten Schritt zu gehen. Trotzdem gilt auch für Dustin: Der Sprung von der U19 in die Oberliga ist kein Selbstläufer. Talent ist eine gute Grundlage, ersetzt aber keine harte Arbeit. Er wird Geduld brauchen, weiter an sich arbeiten und sich jeden Tag neu beweisen müssen. Die Tür ist offen, durchgehen muss er selbst.“

Dass dieser Weg funktionieren kann, hätten in den vergangenen Jahren unter anderem Al-Hassan Turay und Milan Burovac eindrucksvoll bewiesen. „Beide haben den Sprung aus dem Nachwuchs geschafft und sich durch Fleiß, Geduld und die richtige Einstellung im Seniorenbereich etabliert. Genau diese Eigenschaften werden auch für Dustin entscheidend sein. Jetzt beginnt für ihn ein neuer Abschnitt. Die Vorschusslorbeeren aus der Jugend sind vorbei, ab jetzt zählt das, was er Woche für Woche auf dem Trainingsplatz zeigt. Wir sind überzeugt, dass er die Voraussetzungen mitbringt, um sich im Oberligafußball durchzusetzen“, sagt El Halimi.

Bingel erhält ebenfalls seine Chance

Maximilian Bingel ist der neunte Zugang für die Saison 2026/27. Der vielseitige Defensivspieler ist ebenfalls 19. Er überzeugt nicht nur mit seinen fußballerischen Qualitäten, sondern besonders aufgrund seiner außergewöhnlichen Einstellung. Der SFB-Coach sieht bei Bingel großes Potenzial: „Maxi bringt ein sehr interessantes Profil mit. Er ist flexibel einsetzbar, kann sowohl in der Defensive innen wie außen als auch auf den offensiven Flügelpositionen spielen. Dazu kommen ein gutes Tempo, eine hohe Intensität und vor allem eine Einstellung, die man nicht trainieren kann. Er ist einer der Ersten auf dem Platz und meistens einer der Letzten, die nach dem Training nach Hause gehen. Er bringt sich auch außerhalb des Platzes ein. Genau diese Mentalität zeichnet ihn aus.“

Der SFB-Coach weiter: „Ich kenne Maxi bereits seit der U15. Er hat in der U19 Verantwortung übernommen, ist auf und neben dem Platz vorangegangen und hat sich seinen Weg erarbeitet. Zudem bringt er eine hohe Lernbereitschaft mit und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Leider wurde er in der vergangenen Saison durch eine schwere Knieverletzung zurückgeworfen. Umso wichtiger war es für uns, ihm zu zeigen, dass wir ihn auf seinem Weg weiter begleiten. Wir lassen unsere Jungs nicht fallen, wenn es schwierig wird. Den Fleiß bringt er jeden Tag mit, und genau deshalb trauen wir ihm diesen Weg auch zu.“