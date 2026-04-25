Zwei Talente rücken beim Regionalliga-Spitzenteam auf

– Foto: Björn Franz

Der SGV Freiberg setzt in einer starken Zeit auch ein Zeichen für die Zukunft. Mit Joel Malungo und Adam Krstanovic rücken zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs fest in die erste Mannschaft auf. Es ist eine Entscheidung, die den sportlichen Erfolg des Regionalligisten mit einem klaren Bekenntnis zur eigenen Ausbildung verbindet.

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Dass beide Spieler diesen Schritt nun gehen dürfen, ist die folgerichtige Belohnung einer Entwicklung, die sich in der abgelaufenen Saison abgezeichnet hat. Joel Malungo und Adam Krstanovic überzeugten mit Leistung, Einsatz und jener Qualität, die einen Verein dazu veranlasst, jungen Spielern früh Verantwortung zu übertragen. In der kommenden Spielzeit sollen sie nun im Herrenbereich ihre nächsten Schritte machen und sich dauerhaft im Kader der ersten Mannschaft beweisen.

Sportlicher Leiter Mario Estasi sieht darin folgerichtig auch ein Zeichen für die Arbeit des Vereins insgesamt. Wenn ein Klub Talente aus dem eigenen Nachwuchs nach oben ziehen kann, spricht das stets für Struktur, Geduld und eine klare Idee. Genau diesen Weg möchte der SGV Freiberg erkennbar weitergehen. Die Beförderung der beiden Nachwuchsspieler ist daher nicht nur eine erfreuliche Personalie, sondern auch ein Ausdruck des eigenen Selbstverständnisses.

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