Zwei Talente bringen "frischen Wind" zum SV Olympia Schlanstedt Landesklasse 3 +++ Der Tabellenvorletzte startet mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung

Als Tabellenvorletzter der Landesklasse 3 ist der SV Olympia Schlanstedt in die Winterpause gegangen. Bereits in dieser Woche haben die Schlanstedter die Vorbereitung zur Rückrunde aufgenommen - mit dem klaren Ziel vor Augen, dass im Sommer nach fünf Jahren nicht der bittere Gang in die Harzoberliga angetreten werden muss. Am Ziel Klassenerhalt wirken künftig auch zwei junge Neuzugänge mit.

So konnte Tony Erdmann - bis zum Oktober noch Trainer und nun als Sportlicher Leiter aktiv - zwei junge Talente willkommen heißen: Leonard Benser und Dylan Niclas Jerxsen. "Leo ist im offensiven Bereich flexibel einsetzbar. Durch sein Tempo und der guten Technik erhoffen wir uns viel Torgefahr. Außerdem ist er ein toller Junge und wird sich schnell in das Team integrieren“, erklärt Erdmann zum 18-jährigen Benser, der sich bei Harzoberligist Blau-Weiß Schwanebeck mit sechs Treffern in zehn Partien empfahl. Zum Spielerprofil:

Aus der Harzklasse in die Landesklasse wechselt dagegen Dylan Niclas Jerxsen. Für den Harsleber SV kam der 19-Jährige in der Hinrunde zu sechs Einsätzen (drei Tore, zwei Assists). "Dylan soll uns zu defensiver Stabilität verhelfen. Er ist groß und körperlich stark. Außerdem verfügt er über eine tolle Grundtechnik. Auch bei ihm bin ich mir sicher, dass er sich schnell in das Team integrieren wird“, sagt Erdmann. Zum Spielerprofil:

Zugleich soll die Verpflichtung der beiden Talente ein Zeichen sein. "Wir freuen uns sehr, dass sich zwei junge und sehr talentierte Spieler für uns entschieden haben. Ich denke, dass wir nun gut gerüstet sind, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen", so Erdmann. "Der frische Wind soll im gesamten Verein erkennbar sein und ich denke, dass wir auf allen Ebenen einen Schritt nach vorn gemacht haben."