Zwei Tage, zwei Topspiele: VfV 06 will Fußballfest an der Pottkuhle

Ein Wochenende wie gemalt für die Hildesheimer Fußballfans: Sowohl die Oberliga-Mannschaft des VfV Borussia 06 Hildesheim als auch die U19-Regionalliga-Elf spielen an der heimischen Pottkuhle – und beide Teams haben dabei die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen.

Den Auftakt macht die Domstadtelf am Freitagabend (19.30 Uhr) im Friedrich-Ebert-Stadion. Nach dem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig II – und trotz der hochkarätigen Besetzung des Gegners mit fünf Zweitliga-Profis – geht das Team von Ridha Kitar mit breiter Brust in das Flutlicht-Duell. Die Partie ist nicht nur sportlich ein Highlight, sondern markiert zugleich die Ligapremiere unter der neuen Flutlichtanlage.

Mit einem Sieg könnte der VfV 06 seinen dritten Tabellenplatz festigen – und je nach Ausgang der Parallelspiele sogar an die Spitze der Oberliga Niedersachsen klettern. Der Vorverkauf läuft gut, die Verantwortlichen rechnen mit einer besonderen Atmosphäre.

Am Samstag (14 Uhr) folgt direkt das nächste Fußball-Highlight. Die U19 des VfV 06 empfängt im Topspiel der Regionalliga Nord den Tabellenführer JFV Lübeck. Erster gegen Zweiter – mehr Spannung geht kaum. Die A-Junioren spielen bislang eine herausragende Saison und können mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung A-Junioren-Bundesliga machen. Schon jetzt gilt das Team als sportliches Aushängeschild der Region.

Eine Woche später wartet mit dem TSV Havelse (aktuell Dritter) bereits das nächste Spitzenspiel an der Pottkuhle. Nach Abschluss der Hinrunde steigen die beiden besten Teams der Regionalliga Nord in die Bundesliga auf – der VfV 06 ist also mitten im Rennen um den größten Nachwuchserfolg der Vereinsgeschichte.

Doppelter Anreiz für Fans

Als besonderes Bonbon hat der Verein eine Fan-Aktion gestartet: Wer am Freitag beim Oberliga-Spiel dabei ist, erhält mit demselben Ticket am Samstag freien Eintritt zum U19-Topspiel. Ein Ticket, zwei Spiele – und jede Menge Fußball auf höchstem Amateur- und Nachwuchsniveau.

Tickets sind im Vorverkauf bei Telco am PVH sowie über die HI-App (Stehplätze) erhältlich. Der VfV 06 hofft auf große Resonanz – und darauf, dass die Hildesheimer Fußballfamilie die Teams zahlreich unterstützt.