Zwei Tage voller Fußball, Gemeinschaft und Emotionen

Bevor wir zum Sportlichen kommen, möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass ein solches Turnier ohne die Unterstützung von Sponsoren kaum noch durchgeführt werden kann. In diesem Jahr durften wir mit der Sparkasse Neuss, der Volksbank Erft, der NEW AG, Ophoven Immobilien und Immoviser (Jochen Meurer), gleich 5 Sponsoren an unserer Seite wissen. Vielen, vielen Dank für diese Unterstützung.

Am 22.05.2026 starteten um 17 Uhr, bei bestem Sommerwetter, die traditionellen Pfingstturniere des SV Rot-Weiß Elfgen. Ausrichter waren die „Alten Herren“ und die Jugendabteilung des Vereins.

Nach einer kurzen Nacht ging es dann am Samstag um 9:30 Uhr weiter. In zwei Turnieren mit je 7 Mannschaften aus dem gesamten Fußballkreis und sogar zwei Mannschaften aus Mönchengladbach, haben die Kinder der Jahrgänge 2015 + 2016 eindrucksvoll ihr Können gezeigt. Die kleinen Kicker zeigten den zahlreich anwesenden Eltern, Trainern und Zuschauern was sie gelernt haben und erhielten viel Applaus den sie sich redlich verdient haben. Kids, ihr habt das wirklich alle ganz toll gemacht. Da in der E-Jugend das Ausspielen von Platzierungen nicht erlaubt ist, wurde kein Sieger ermittelt. Dennoch wurden zwei Mannschaften, die nach Ansicht der Turnierleitung den vielleicht besten Fußball gezeigt haben, als Präsent ein Ball überreicht mit dem die Kinder ihre Fähigkeiten weiter trainieren können. Danke an das Team unseres Ausrüsters „Sport Breuer“ in Gierath, die die Bälle für die E- und D-Jugend gesponsort haben.

Der Freitagabend gehört traditionell den Schützen die in einem spannenden und fußballerisch ansprechenden Turnier einen Sieger suchten. Unter den Teams waren Züge aus Gustorf (Erftjonge und Torfstecher Jonge), Wevelinghoven (Jägermeister), Orken (Jung Enzian), Elfgen/Belmen (Immertreu) und ein Allstar Team das mit einer gemischten Mannschaft antrat. Am Ende setzte sich Jung Enzian verdient an die Spitze des Teilnehmerfeldes und durfte als erste Mannschaft den neuen Pokal in Empfang nehmen. Dieser wurde von der Ex-Majestät des BSV Elfgen/Belmen Stephan Planker mit Königin Kristina gespendet. Hierfür Euch beiden ein ganz großes „Dankeschön“. Heraus zu heben ist der faire und wertschätzende Umgang den alle Mannschaften auf und neben dem Feld miteinander hatten. Es wurde zusammen der Sieg und die Niederlage gefeiert, was den Abend zu einem besonderen Miteinander gemacht hat.

Unmittelbar im Anschluss an die E-Jugend-Turniere machten sich bereits die „Alten Herren“ und die D-Jugend spielbereit, um ab 14 Uhr in zwei weiteren Turnieren einen Turniersieger zu ermitteln.

Das Teilnehmerfeld der bei den Alten Herren setzte sich zusammen aus der SG Orken/Noithausen, Rot-Weiß Elfgen, dem 1. FC Grevenbroich Süd, der ASV Süchteln, dem SV Rheydt 08 und der SG Neukirchen Hülchrath. Das Turnier hat den Spielern bei hoch sommerlichen Temperaturen alles abverlangt und es floss eine Menge Schweiß. Auch bei diesem Turnier wurde ansprechender Fußball gezeigt, der nach sehenswerten Spielzügen nicht selten in Toren mündete. Am Ende hatte die SG Neukirchen/Hülchrath die Nase vorn und gewann das Turnier verdient.

Ein besonderes Lob möchten wir an dieser Stelle den Sportkammeraden aus Süchteln aussprechen. Sie bekamen mit, dass eine Frau auf dem Parkplatz einen Schwächeanfall erlitt und leisteten direkt erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Dafür hättet ihr einen Sonderpreis verdient.

Parallel zu den Alten Herren suchten 7 D-Jugendmannschaften aus dem Fußballkreis einen Turniersieger. Die Spieler, die maßgeblich aus den Jahrgängen 2013/2014 stammten, boten den Zuschauern eine ganze Menge. Nicht nur fußballerisch zeigten sie wie viel Potential in ihnen steckt, sondern auch im gegenseitigen Umgang auf dem Platz wurde demonstriert was für ein schöner Sport Fußball sein kann. Es wurde hart, aber immer fair um den Sieg gerungen und die Spiele wurden auf Augenhöhe ausgetragen. Schlussendlich waren es ganz oft Kleinigkeiten die am Ende ein Team zum Sieger machten.

Als Turniersieger ging schlussendlich unsere eigene D-Jugend vom Platz was Trainer, Betreuer, Eltern und in erster Linie die Kinder, riesig gefreut hat. Die Mannschaft wurde erst 2023 aus der Traufe gehoben und es war der erste Turniersieg überhaupt, den die Mannschaft erzielt hat. Macht weiter so, ihr seid auf einem sehr guten Weg.

Dies gilt aber auch für weiteren Teams, die binnen der letzten 3 Jahre ebenfalls eine enorme Entwicklung hinter sich gebracht haben. Alle Kinder können stolz auf ihre Entwicklung sein und wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder staunen können, was alles hinzugekommen ist.

Fasst man die beiden Turniertage zusammen, so war das Turnier rund um ein Erfolg für alle die an diesen beiden Tagen den Weg zu uns auf die Sportanlage gefunden haben.

Allen Spielern, Zuschauern, Betreuern und Trainern, Helferinnen und Helfern vor, während und nach dem Turnier möchten wir von ganzem Herzen „DANKE“ sagen. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass wir schöne Stunden auf unserer Anlage verbringen durften.

Ein besonderer Dank geht an die Alten Herren, die auch in diesem Jahr die Jugendabteilung bei der Turnierdurchführung unterstützt hat. Schlussendlich hat sich auch in diesem Jahr wieder bewahrheitet, dass jung und alt immer dann besonders weit kommen, wenn die Kräfte gebündelt werden und man gemeinsam ein Ziel verfolgt.