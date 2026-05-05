Zwei Tage Partystimmung in Beckingen

Der FC Beckingen hat es geschafft. Nach einer grandiosen Saison wurde am Wochenende mit dem 5:1 gegen den FC Reimsbach II der Aufstieg perfekt gemacht. Bereits in der siebten Minute ging der Meister nach einem Foulelfmeter von Daniel Radtke mit 1:0 in Führung. Spätestens nach dem 2:0 durch Marvin-Gerd Huckert nach Vorlage von Stephan Sproß war klar, dass die Meisterschaft unbedingt im eigenen Stadion unter Dach und Fach gebracht werden soll.

„Spätestens nach dem 3:0 (Anm. 67. durch Eugene Laubenthal) haben wir dann nicht mehr viel zugelassen und das Spiel souverän zu Ende gebracht“, blickt der Sportliche Leiter, Stefan Wagner zurück.

Dass der Aufstieg am Ende völlig verdient ist, belegen auch die Zahlen: Seit dem vierten Spieltag thront Beckingen an der Tabellenspitze und musste im bisherigen Saisonverlauf lediglich zwei Niederlagen einstecken. „Die größte Hürde haben wir vor drei Wochen mit dem 2:1-Sieg gegen Britten-Hausbach genommen“, blickt Wagner zurück.

Im Anschluss wurde in Beckingen zwei Tage lang gefeiert wie am Ballermann. Bereits unmittelbar nach Abpfiff verwandelten die Spieler und etwa 900 Zuschauer, darunter zahlreiche Ehrengäste, die Sportanlage in ein Tollhaus. „Besonders freut mich, dass unser Ehrenvorsitzender Hubert Hornetz mit seinen 90 Jahren diesen Aufstieg heute live vor Ort miterleben durfte“, sagt Wagner.

Weiterhin betont er auch den Zusammenhalt, der im gesamten Verein herrscht. Die Spieler kommen größtenteils aus dem eigenen Nachwuchs und packen bei allen Arbeiten, die im Jahresverlauf rund um die Sportanlage anfallen, tatkräftig mit an.

Und wer weiß: Vielleicht gibt es schon bald den nächsten Grund zur Partystimmung. Die dritte Mannschaft Beckingens führt derzeit die Tabelle der Kreisliga B Untere Saar/Prims an und könnte am Ende ebenfalls den Titel holen.