Zwei Tage Hallenfußball in Handschuhsheim

Am kommenden Wochenende findet zum 2. Mal das Hallenturnier in Handschuhsheim statt. Dieses Mal wird der Heidelberger Brauerei Cup sowohl samstags als auch sonntags ausgetragen. Am ersten Tag findet die Vorrunde statt, am zweiten Tag steht die Hauptrunde an. Hierbei gibt es erstmals sowohl eine Trostrunde für Mannschaften, die in der Vorrunde ausgeschieden sind als auch eine Zwischenrunde, wo die besten acht Teams ermittelt werden für die anstehenden Finalpartien.

Das Eröffnungsspiel des Turniers bestreitet der Vorjahresfinalist VfB Leimen in der Gruppe A gegen den Turnierneuling aus Neckargemünd. Direkt im Anschluss findet die zweite Gruppenpartie zwischen dem TB Rohrbach/Boxberg II und dem SV Enosis Mannheim statt. Der fünfte Gruppenteilnehmer ist die 2. Mannschaft des Kreisligisten FT Kirchheim.

Drei Kreisligisten sind mit der SG Kirchheim II, ASC Neuenheim II (beide Kreisliga HD) und der SpVgg Ilvesheim (Kreisliga MA) in der Gruppe B vertreten. Ergänzt wird die Gruppe mit dem TSV Gauangelloch und der JSG Dossenheim/Handschuhsheim/Wieblingen.

In der Gruppe C sind alle fünf Teams aus Heidelberg. Denn mit dem Heidelberger SC, TB Rohrbach/Boxberg I (beide Kreisliga), der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal II (A-Klasse) sowie der SpG Handschuhsheim/Neuenheim (Kreisklasse C1) und FG Union Heidelberg (Kreisklasse C2) werden ausschließlich Stadtderbys stattfinden.

Dagegen wird der Gastgeber TSV Handschuhsheim in der Gruppe D auf zwei Teams aus dem Kreis Karlsruhe (ASV Hagsfeld, FC Germania Friedrichstal) treffen sowie auf die TSG Eintracht Plankstadt aus dem Kreis Mannheim. Der fünfte Gruppenteilnehmer ist die SG Lobbach III/SV Waldhilsbach II, welche erstmals am Turnier teilnimmt.

Im Vergleich gehen in der Gruppe E „nur“ vier Teams an den Start. Der Landesligist ASC Neuenheim trifft sowohl auf den Stadtkonkurrenten Heidelberger SC II als auch auf den ASV Eppelheim II und die SpVgg Neckarsteinach. Letztgenannte spielten sich am vergangenen Wochenende beim Dr. Hans-Peter Wild-Cup in Eppelheim in die Zwischenrunde.

Für die Zwischenrunde qualifizieren sich in allen fünf Gruppen die besten drei Teams. Direkt qualifiziert ist der TV Spöck, welcher im Vorjahr das Turnier gewinnen konnte. Die verbleibenden neun Teams werden in einer Trostrunde ebenfalls am zweiten Turniertag das Hallenparkett betreten. Den Spielplan findet ihr hier.