Der FC Dießfurt (rote Trikots) ist auf dem Weg zum Meistertitel in der Kreisklasse West weiterhin nicht aufzuhalten. – Foto: Dagmar Nachtigall
Zwei Super-Serien reißen: Mindestens 8 Meilensteine in der Oberpfalz
Die A-Klassisten ASV Holzheim und SG Waidhaus kassieren vor der Winterpause doch noch die erste Saisonniederlage
Ohne Saisonniederlage Weihnachten zu feiern, diesen Meilenstein haben einige Mannschaften aus der Oberpfalz tatsächlich erreicht. Acht sind es mindestens. Sie waren in der Herbstrunde einfach nicht zu bändigen. Mit dem TV Riedenburg ist sogar ein Kreisligist dabei. Vier weitere Teams könnten dieser Riege noch beitreten, sie müssen vor der Winterpause laut Spielplan nochmal ran. Zwei der Ungeschlagen-Serien rissen hingegen am vergangenen Sonntag – die der A-Klassisten ASV Holzheim und SG Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch.
Wie Gewinnen geht, das hatte die Zweitvertretung des TuS Rosenberg schon fast verlernt. Jetzt glückte ihr endlich der erste Dreier – dank des Siegtores in der 94. Minute. Damit fand die Rosenberger Horror-Serie in der Kreisklasse Süd ein Ende. Acht Mannschaften warten dagegen weiter auf den ersten Saisonsieg. Wer ist noch ungeschlagen, wer noch sieglos? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 18. November).
Kreis Regensburg
Noch ungeschlagen:
Kreisliga 2: TV Riedenburg (14/4/0)
Kreisklasse 1: SV Sünching (15/2/0)
Kreisklasse 1: SV Wiesent (12/5/0)
Kreisklasse 3: TSV Deuerling (17/2/0)
A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (14/4/0)
B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (8/2/0)
B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (9/2/0)
Noch sieglos:
A-Klasse 1: SG Sünching III / Mötzing II (0/0/16)
A-Klasse 2: NK Hrvatska Regensburg (0/2/11)
Kreis Amberg/Weiden
Noch ungeschlagen:
Kreisklasse West: FC Dießfurt (15/2/0) - noch ein spiel
B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (12/2/0) - noch ein spiel
Noch sieglos:
Bezirksliga Nord: SpVgg Schirmitz (0/1/19)
Kreisliga Nord: SV Kohlberg (0/4/12)
A-Klasse Nord: SG Eschenfelden I / Königstein III (0/0/16)
A-Klasse Süd: SG Kastl / Utzenhofen II (0/0/16)
Kreis Cham/Schwandorf
Noch ungeschlagen:
Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais (11/5/0)
A-Klasse Ost: SG Pösing / Wetterfeld (11/3/0) - noch ein spiel
B-Klasse KL Ost: SG Schloßberg 09 II (15/2/0) - noch ein spiel