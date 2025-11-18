Zwei Super-Serien reißen: Mindestens 8 Meilensteine in der Oberpfalz

Ohne Saisonniederlage Weihnachten zu feiern, diesen Meilenstein haben einige Mannschaften aus der Oberpfalz tatsächlich erreicht. Acht sind es mindestens. Sie waren in der Herbstrunde einfach nicht zu bändigen. Mit dem TV Riedenburg ist sogar ein Kreisligist dabei. Vier weitere Teams könnten dieser Riege noch beitreten, sie müssen vor der Winterpause laut Spielplan nochmal ran. Zwei der Ungeschlagen-Serien rissen hingegen am vergangenen Sonntag – die der A-Klassisten ASV Holzheim und SG Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch.



Wie Gewinnen geht, das hatte die Zweitvertretung des TuS Rosenberg schon fast verlernt. Jetzt glückte ihr endlich der erste Dreier – dank des Siegtores in der 94. Minute. Damit fand die Rosenberger Horror-Serie in der Kreisklasse Süd ein Ende. Acht Mannschaften warten dagegen weiter auf den ersten Saisonsieg. Wer ist noch ungeschlagen, wer noch sieglos? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 18. November).