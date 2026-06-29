Zwei Stürmer auf der RWE-Liste – wie sinnvoll wäre eine Verpflichtung?

Die Fortschritte in den Kaderplanungen bei Rot-Weiss Essen liefen nach der regelrechten Abgängeflut zunächst schleppend. Zuletzt haben die Verantwortlichen um Sportdirektor Marcus Steegmann erste Erfolge erzielt. Darunter sind die Verpflichtung von Janne Sietan oder die erneute Leihe von Jaka Čuber Potočnik. Laut der WAZ sollen für die Offensive noch zwei Namen auf der Liste stehen: Felix Lohkemper und Christoph Daferner. Braucht dieser RWE-Kader überhaupt noch mehr Stürmer?
Abgänge wie Michael Schultz, Tobias Kraulich oder Kaito Mizuta werden bei vielen RWE-Anhängern Sorgen über die Qualität des Kaders ausgelöst haben. Mit dem ablösefreien Janne Sietan, der festen Verpflichtung von Francis Bouebari und Jannik Hofmann sowie den Leihen von Tony Menzel, Jaka Čuber Potočnik und Aiman Dardari ist so langsam eine Struktur im Kader der Essener zu erkennen.
Der RevierSport und die WAZ berichten über zwei Stürmer, die unter anderem auf der Liste von Marcus Steegmann und Co stehen sollen. Und zwar sind es Felix Lohkemper vom SV Waldhof Mannheim und Christoph Daferner von Dynamo Dresden. Fraglich, ob RWE diese Spielerprofile wirklich noch braucht.
Der 1,89 Meter große Daferner hat in der Dynamo-Aufstiegssaison mit 18 Toren und fünf Vorlagen seinen maßgeblichen Teil am Erfolg beigetragen. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison saß er in Dresden zunehmend auf der Auswechselbank und musste sich mit Kurzeinsätzen begnügen. Letztlich kam er auf sieben Treffer. Er ist ein Stürmer-Typ “Zielspieler“, wie RWE ihn beispielsweise schon mit Marek Janssen in den eigenen Reihen hat.
Etwas kleiner aber wuchtiger dagegen ist Felix Lohkemper. Seine Stärken liegen eher im Tempo in die Tiefe, durch die er akute Torgefahr ausstrahlt. Genau diese hat der 31-Jährige in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga unter Beweis gestellt: 16 Tore und ein Assist sind ihm in 34 Spielen gelungen. In der Saison 2024/25 sind es 13 Scorer gewesen.
Zwei Spieler, die in der dritten Liga definitiv wissen, wo das Tor steht und in der Spielzeit 2023/24 zusammen beim 1. FC Nürnberg gespielt haben. Die eigentliche Frage, die sich stellt: Braucht RWE noch einen echten Stürmer? Mit Marek Janssen und der erneuten Leihe von Čuber Potočnik ist Uwe Koschinat eigentlich gut bedient auf der Neuner-Position. Damit dürfte einer wie Daferner tendenziell rausfallen. Einen wuchtigen und temporeichen Stoßstürmer hingegen, wäre bestimmt nicht schlecht für die Offensive Variabilität, die Rot-Weiss Essen bräuchte, wenn eine Saison wie die abgelaufene gelingen soll.
Viel mehr sollten die Verantwortlichen aber einen Blick auf die Defensive werfen. Denn da sind durch die Abgänge von Schultz und Kraulich, Ben Hüning und José-Enrique Rios Alonso die einzigen beiden nominellen Innenverteidiger. Die vergangenen Jahre haben aber gezeigt, dass der Sportvorstand in der Regel ein gutes Händchen aus einer Mischung von festen Verpflichtungen und Leihen bewiesen hat, die fast im Aufstieg in die 2. Bundesliga gegipfelt hat. Ob eine Leihe bei Spielern wie Daferner und Lohkemper, die durchaus am Zenit ihrer fußballerischen Karriere angekommen sind, überhaupt Sinn macht, ist fraglich.
Alles in allem wäre wohl nur eine Verpflichtung von Lohkemper wirklich sinnvoll, denn Daferners Spielerprofil ist so oder so ähnlich in Koschionats Kader bereits vorhanden.
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