Zwei strittige Entscheidungen: TSV Altenstadt holt ein Remis beim MTV Berg

Fast hätte es für den TSV Altenstadt noch zum Sieg gegen den MTV Berg gereicht. – Foto: Jonas Baier

„Ein 2:1 für uns wäre dem Spiel auch nicht gerecht geworden“, sah Christoph Wagner die Entscheidung als ethisch korrekt an, rein fachlich war der Trainer des TSV nicht vollkommen von ihr überzeugt. Und so mündete die Begegnung in der Kreisliga 1 in ein schiedlich-friedliches 1:1 (0:0).

Als die letzte Minute der Nachspielzeit anbrach, schienen die Altenstädter Kicker die Partie endgültig auf ihre Seite gebracht zu haben. Tobias Graun verwandelte zum großen Jubel seiner Mannschaft eine Ecke direkt in die Maschen des MTV Berg. Allerdings währte die Freude über den vermeintlichen Siegtreffer zum 2:1 nicht lange. Der hervorragend leitende Referee Florian Zweckinger hatte eine Behinderung des Berger Keeper gesehen, die er so nicht durchgehen lassen wollte.

In der Hinrunde gab es acht Tore zwischen Altenstadt und Berg

Weil sich generell alle recht wohl am Starnberger See fühlten, wollte der Coach auch nicht groß nachtarocken. „Die Gastfreundschaft der Berger war großartig“, bedankte sich Wagner. In der Hinrunde hatten sich beide Kontrahenten ein berauschendes Match geliefert, das mit einem spektakulären 4:4 endete. So etwas verbindet. Bei der Neuauflage legten die zwei Mannschaften erneut eine flotte Sohle auf den Rasen. Der Männerturnverein agierte ganz anders, als es Wagner erwartet hatte. Von Verunsicherung war trotz fünf Niederlagen in Serie nichts zu spüren. „Es war kein Highlightspiel, aber taktisch hochklassig“, bemerkte der Coach.

Um auch spielerisch zu überzeugen, fehlten der Partie die nötigen großkalibrigen Chancen. Der MTV verwertete seine erste gerade fünf Minuten nach dem Seitenwechsel durch John Gerlach. „Da haben wir eine Schwächephase gehabt“, monierte Wagner. Da seine Fußballer schnell wieder Kraft schöpften, gestaltete sich der weitere Spielverlauf recht ausgeglichen. Allerdings dauerte es bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, bis der TSV endlich zum Ausgleich kam.

Maximilian Hannappel verwandelte einen Elfmeter, der in seiner Entstehung nicht ganz eindeutig war. „Kann man geben, muss man nicht“, räumte Wagner ein, dass die Entscheidung umstritten war. Dass zum Schluss bei Grauns Ecke noch einmal Diskussionsbedarf bestand, störte nicht. „Es war ein cooles Auswärtsspiel“, lautete Wagners Fazit. Selten war ein Fußballnachmittag so entspannt wie dieser, obwohl für beide Kontrahenten manches auf dem Spiel stand.