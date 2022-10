Zwei Stiche durch die Mitte ins Gütersloher Herz Die SG Finnentrop-Bamenohl besiegt Oberligist FC Gütersloh mit 2:1. FCG-Coach Hesse hatte vor den schnellen Kontern der Sauerländer gewarnt. Doch genau diese Waffe kann sein Team nicht entschärfen. Vorne kreieren die Ostwestfalen zwar Chancen, schaffen aber erst in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik.

Das waren zwei Stiche mitten rein ins Gütersloher Herz. Nach dem 0:3 gegen Preußen Münster II, das noch als Ausrutscher hätte verbucht werden können, kassieren die Hesse-Schützlinge eine Woche vor der Partie gegen Tabellenführer und Top-Favorit Bövinghausen den nächsten schweren Wirkungstreffer und rutschen mit jetzt drei Niederlagen in der Tabelle auf Platz neun ab. Zehn Punkte fehlen zum Spitzenreiter.

In der 20. Minute traf es die Gütersloher zum ersten Mal. Eigentlich hatten die Gäste, die ohne den gesperrten Tim Manstein und Ilias Illig im ungewohnten 4:2:3:1-System aufliefen, das Spiel schnell in den Griff bekommen. Das Hesse-Team presste gut und hatte bereits ein, zwei Warnschüsse auf den Kasten des mit vielen Positionswechseln agierenden Tabellenneunten abgegeben.

Wie aus dem Nichts schlugen die Sauerländer zu – und das durchaus sehenswert: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld setzte sich Rafael Camprobin Corchero gegen Lars Beuckmann im Laufduell bis an die Grundlinie durch, spitzelte, bereits am Boden liegend, den Ball zurück in den Strafraum, wo Hasan Dogrusöz völlig frei annahm und zur Führung einschoss.

Ein Glückstreffer? Wohl kaum, denn in den folgenden Minuten standen die Gastgeber immer wieder sträflich frei am und im Strafraum des FCG. Es war Keeper Jarno Peters zu verdanken, dass es nicht mit mehr Gegentreffern in die Pause ging, denn er entschärfte weitere scharfe Schüsse aus kurzer Distanz.

Nach dem Seitenwechsel folgte Finnentrops zweiter Streich – wieder durch die Mitte. Corchero steckte den Ball nach rechts durch, Maurice Werlein hatte freie Bahn und schoß flach rechts ein. Hesse kritisierte: „Da waren wir im Zweikampf nicht stabil genug und der Außenverteidiger stand zu hoch.“

Chancen des FCG gab es auch. Da war ein Schuss von Dantas nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum in der 33. Minute, der knapp am Tor vorbei ging. In der 88. Minute hatte Köhler aus kurzer Distanz die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, verzog aber. „Vorne hätte mehr Zielstrebigkeit sein müssen. Da hatten wir sicher nicht die letzte Überzeugung“, bemängelte Hesse, der aber vorrechnete, dass die Partie „auch 5:5 hätte ausgehen können“.

Das 1:2 vom eingewechselten Co-Trainer Matthias Haeder in der zweiten Minute der Nachspielzeit – ein abgefälschter Schuss – brachte letztlich nur Ergebniskosmetik.

Finnentrop-Bamenohl: Shaqiri – Meyer, Pflüger, Humberg, Kümhof – Camprobin Corchero, Dogrusöz (70. Anhari), Hennes, Stange (81. Schmitt, 83. Jung) – Werlein, Herrmann.