Zwei Standardtore: Gebenbach mit Top-Ausgangslage

Zu behaupten, dass die DJK Gebenbach mit einem Bein durch wäre, das wäre definitiv zu hoch gegriffen. Aber: Es ist eine nahezu optimale Ausgangslage, die sich die Elf von Trainer Markus Kipry fürs Rückspiel in der Bayernliga-Relegation verschafft hat. Die DJK gewann am Mittwoch das Hinspiel in Neuried mit 2:0 (2:0) gegen die U21 der SpVgg Unterhaching – dank zweier Standardtore in der ersten Halbzeit und mit den nötigen Spielglück. Beim Rückspiel am Samstag (16 Uhr) will Gebenbach zu Hause den Sack in puncto Bayernliga-Erhalt zuschnüren.