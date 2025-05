Zwei Standards reichen den Spitzenreiter

So sahen die über 300 Zuschauer eine Heimelf, die den Ton angab. Schon nach fünf Minuten musste die Frankenhäuser Abwehr den ersten Angriff der Heiligenstädter über Schnellhardt und P. Köhler verteidigen. Auch die darauffolgende Ecke hätte gefährlich werden können, der Kopfball von P. Köhler stellte aber leichte Beute für Christopher Sünkel dar. In der 9, Spielminute war es R. Voigt, der Sünkel das nächste Mal prüfte, allerdings ohne Erfolg.

In der 23. Spielminute war es dann soweit, ein Freistoß von F. Schnellhardt sorgte für den ersten Treffer. Dieser fand erneut Köhler, der den Tor diesmal erfolgreich mit dem Kopf im Tor unterbrachte. (23’) Nur sieben Minuten später durften die Gastgeber dann vom Punkt antreten. A. Wilhelm trat an und stellte auf 2:0, nach einem vorangegangenen Handspiel.

Trotz der Überlegenheit an Chancen hielt sich das Spiel vorwiegend im Mittelfeld aus. Noch vor der Halbzeit hatte Wilhelm die nächste gute Gelegenheit, scheiterte aber ebenso an Sünkel. Auf der anderen Seite war es Leon Voigt, der sich mit dem ersten richtigen Torschuss der Gäste im Spielgeschehen meldete. Dieser landete in den Armen von Stankovic.

Nachdem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, mit dem Unterschied, dass der SC die eigenen Chancen im zweiten Durchgang nicht weiter nutzte und nun auch die Gäste mehr am Spiel teilnahmen. Die erste Möglichkeit gehörte wieder A. Wilhelm, der erneut seinen Meister in Sünkel fand. (50’) Auch R. Vogt hatte kein Glück und setzte einen Konter weit über das Tor. (64’)

Zwei Minuten später war es Paul Friedemann, der nach einem Einwurf zum Abschluss kam und das Tor nur knapp verfehlte. (66’)

Auch Carsten Kammlott tauchte einmal vor dem Tor der Hausherren auf: nach einer Ecke von Justin Helbing wurde sein Schuss allerdings geblockt. (69’) Ein weiterer geblockter Abschluss von Friedemann landete vor den Füßen von Kapitän Jerome Riedel, der den Ball ebenso knapp übers Tor setzte. (72’)

Die besseren Chancen hatten dennoch die Hausherren – Pascal Köhler versuchte es mit einem Lupfer, doch auch hier hatte Christopher Sünkel im Tor der Frankenhäuser damit gerechnet und war zur Stelle. (78’)

In den letzten zehn Minuten des Spiels hätten die Gastgeber erneut erhöhen können, doch Vogt und auch Möhlhenrich scheiterten, sodass es am Ende beim 2:0 blieb. Die Hausherren mussten nicht ihr bestes Fußballspiel zeigen um die Frankenhäuser, die an diesem Tag stark ersatzgeschwächt angereist waren zu schlagen.

Nun gilt es für die Kurstädter am Samstag den Klassenerhalt perfekt zu machen. Der Mit-Aufsteiger aus Weimar ist zu Gast im Stadion an der Wipper.