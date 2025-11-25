Zwei Standards kosten den Auswärtssieg

Eigentlich hätte die Partie auf dem Steinacher Kunstrasen stattfinden sollen, doch eine geschlossene Schneedecke und vereister Untergrund machten Fußball dort unmöglich. Weil dies frühzeitig feststand, schlug Wacker Gotha regelkonform die Spielort-Drehung vor – Steinach akzeptierte nach Rücksprache mit dem Spielausschuss. So wurde auf dem Kunstrasenplatz im Klaus-Törpe-Sportpark gespielt. Und dort erwischten die Gäste aus dem südlichen Thüringer Wald den besseren Start. Im gewohnten 4-4-2-System mit den Spitzen Bastian Basti Leipold und Philipp Sell fand Steinach sofort gut in die Partie. Direkt die erste gefährliche Situation führte zur Führung: Ein langer Ball segelte über die Wacker-Abwehr, Gothas Keeper Büttner zögerte beim Herauslaufen, der Ball sprang einmal auf – und Leipold lupfte eiskalt zum 0:1 ein (9.). In der Folge entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Spiel ohne klare Chancen auf beiden Seiten. Steinach stand defensiv kompakt, verteidigte konsequent und nahm die knappe, aber verdiente Führung mit in die Pause. Gotha wirkte vor der Pause noch gehemmt.

Frühe Wechsel - Späte Standards

Nach dem Wiederanpfiff musste Trainer Horst Grohmann früh reagieren: Erst erwischte es Christian Tzschach, der aufgrund seiner anhaltenden Oberschenkelprobleme nicht weitermachen konnte (49.). Kurz darauf folgte Spielmacher Ferdi Yoro, der nach einer Gelben Karte in der ersten Hälfte gelb-rot-gefährdet war. Für die beiden kamen Niklas Hillemann und später Sebastian Sell aufs Feld. In der Folge rückte Philipp Sell auf die Zehn, während Sebastian Sell neben Leipold die zweite Spitze besetzte. Gotha kam mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Heun (68.) und El Antaki (73.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß, doch Eichhorn-Nelson und das Glück verhinderten den Ausgleich. Auf der Gegenseite wähnten sich kurz darauf die Steinacher auf Auswärtssieg-Kurs. Nach einem Ballverlust der Gothaer hinterlief Scheler-Stöhr bis zur Grundlinie, legte quer auf Leipold, der uneigennützig noch einmal querlegte – und Sebastian Sell vollendete zum 0:2 (75.). Doch in der Schlussphase verlor Steinach die Kontrolle – und wurde dafür bitter bestraft. Erst zeigte der Schiedsrichter nach einem Zusammenprall zwischen Gothas Strobel und Keeper Eichhorn-Nelson überraschend auf den Punkt. „Das ist für mich kein Elfmeter“, ärgerte sich Steinachs Coach Grohmann. „Unser Torwart trägt eine Schienbeinverletzung davon.“ Wacker-Trainer Bonsack sah es anders: „Aus 70 Metern kann ich es nicht beurteilen. Meine Spieler sagten mir aber, dass man den geben kann.“ El Antaki war die Diskussion egal – er verkürzte mit seinem 14. Saisontor souverän auf 1:2 (82.) und brachte Gotha zurück ins Spiel. Steinach besaß noch die Großchance zum 1:3, doch Leipold scheiterte an Büttner. Und wie so oft im Fußball folgte die Quittung: Ein später Heun-Freistoß von der linken Seite flog in den Fünfmeterraum, Kandetzki stieg hoch und köpfte unhaltbar in den Winkel zum 2:2-Endstand ein (89.). Wieder haderte Grohmann: „Für mich ist das kein Freistoß. Sehr ärgerlich – wir haben zwei Punkte verloren.“

STIMMEN ZUM SPIEL

Horst Grohmann (Steinach): „Für uns waren es zwei verlorene Punkte. Wir hatten das Spiel im Griff und den Sieg schon vor Augen. Dann kommt es zu dem Elfmeter, der keiner war, und dem Freistoß, der ebenfalls keiner war. Aber wir haben 26 Punkte und sind Tabellendritter – damit hat vor der Saison keiner gerechnet.“

Norman Bonsack (Gotha): „Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, in der jeder Fehler bestraft wird. Wir hatten aber mehr vom Spiel und hätten es aus meiner Sicht sogar gewinnen können.“