Zwei Standards entscheiden – Heider SV unterliegt Eichede mit 0:2 von Olaf Wegerich · Heute, 10:09 Uhr · 0 Leser

Gefahr im Eicheder Strafraum, wie hier, gab es zu wenig für den Heider SV. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV ist um eine Enttäuschung reicher. Am 28. Spieltag der Flens-Oberliga kassierten die Dithmarscher in einem eher unterdurchschnittlichen Oberligaspiel eine 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den Tabellendritten SV Eichede. Es war bereits die zehnte Saisonniederlage für den amtierenden Vizemeister, der die deutlich besseren Auftritte aus den letzten drei Heimspielen nicht ansatzweise wiederholen konnte und offensiv kaum einmal Akzente setzte.

In einem über weite Strecken eher lauen Sommerkick vor nur noch 293 Zuschauern im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße fielen beide Gästetreffer nach Eckbällen durch den Stormarner Doppeltorschützen Albin Nishori (25./75.). Heide bleibt trotz der erneuten Niederlage weiterhin auf dem 7. Platz und hat vor der kommenden Auswärtspartie beim SV Todesfelde 26 Punkte Rückstand auf den neuen Meister. Dem SV Eichede könnte mit einem Erfolg am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den VfR Neumünster noch der Sprung auf den 2. Platz gelingen.

Jannis Hinz (Heider SV) setzt sich gegen Marko Ljuljic (SV Eichede) durch. – Foto: Volker Schlichting

Heide mit vier Ausfällen

Bei den Dithmarschern fehlten weiterhin Jonah Gieseler – für den die Saison bei nur noch zwei verbleibenden Spielen wahrscheinlich gelaufen ist –, Christopher Buchtmann mit muskulären Problemen und Steffen Neelsen mit einer Knöchelblessur. Kurzfristig musste auch der erkrankte Marvin Wolf passen, der auf der Tribüne Platz nahm.

Nishori trifft nach Ecke von Silas Meyer In einem an Höhepunkten sehr armen Spiel, das sich meist im Mittelfeld abspielte und nur wenige Torraumszenen zu bieten hatte, gingen die Stormarner nach einem Eckball von Silas Meyer, der zunächst verlängert wurde und von Albin Nishori (25.) aus wenigen Metern über die Linie gedrückt wurde, in Führung. Heide ohne Offensivpower Heide zeigte sich zwar bemüht, aber außer einem Distanzschuss von Fabian Arndt (28.), den Christopher Barkmann im Tor der „Bravehearts“ parieren konnte, erzeugten die Gastgeber wenig Torgefahr.

Azat Selcuk (li., Heider SV). – Foto: Volker Schlichting

Erwähnenswert ist allenfalls noch eine Offensivaktion von Tarek von Böhlen, der zwei Gegenspieler aussteigen lässt, dann nach innen zieht, aber im letzten Moment durch ein Eicheder Abwehrbein noch am Torschuss gehindert wird. Dem SV Eichede musste man zugutehalten, dass drei Viertel der Stormarner am Freitagabend noch über 120 Minuten im Kreispokalfinale gegen den FC Ahrensburg gefordert waren und ordentlich Körner gelassen hatten – eine Belastung, die die Dithmarscher nicht hatten. Wollesen scheitert an Thomsen Kurz nach der Halbzeitpause verhindert Heides Torhüter Christopher Thomsen gegen den Ex-Satruper Jens Wollesen (48.) mit einer starken Parade einen weiteren Gegentreffer, ehe zehn Minuten nach dem Seitenwechsel die Dithmarscher Sturmspitze Hendrik Fleige wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt werden muss.

Hendrik Fleige (Heider SV) bedrängt den Doppeltorschützen Albin Nishori (SV Eichede). – Foto: Volker Schlichting