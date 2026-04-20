Zwei Standardgegentore vermiesen Simon Netten das Comeback

In einer intensiven Landesliga-Partie hat sich der SC Union Nettetal mit einem 1:1 gegen den DV Solingen begnügen müssen. Gegen spielerisch starke Gäste zeigte die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc vor allem nach der Pause eine engagierte Leistung, verpasste jedoch den möglichen Heimsieg.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber unglücklich. Solingen nutzte eine Standardsituation zur Führung: Nach einem Freistoß von der linken Seite bekam Nettetal den Ball nicht konsequent geklärt. Ali Can Ilbay nahm den zweiten Ball an der Strafraumkante auf und spielte ihn flach weiter nach rechts in den Strafraum. Dort stand Cedrik-Stefan Synclair-Mvondo frei und schob zum 0:1 ein – ein Gegentor, das aus Nettetaler Sicht vermeidbar war.
Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 27. Minute köpfte Florian Wolters nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich ein. In der Folge entwickelte sich ab der 40. Minute eine zunehmend kampfbetonte Begegnung.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nettetal den Druck. Vor allem in der Schlussviertelstunde erspielten sich die Gastgeber mehrere gute Möglichkeiten. Der eingewechselte Tomi Alexandrov setzte sich in der 79. Minute stark gegen zwei Gegenspieler durch, verzog jedoch knapp über das Tor. Auch Branimir Galic und Phillip Spickenbaum blieben in der Folge gefährlich.
In der Nachspielzeit musste Nettetal dann noch einmal zittern. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld kam Solingen zu einer Großchance, doch Kapitän Pascal Schellhammer rettete auf der Linie gleich zweimal.
Trainer Kemal Kuc ordnete die Partie anschließend so ein: „Wir haben heute, trotz der Probleme, ein super Spiel gemacht. Gegen so einen spielstarken und disziplinierten Gegner musst du erst einmal bestehen. Das Gegentor war nicht gut verteidigt, aber wir sind stark zurückgekommen. In der zweiten Halbzeit hatten wir drei sehr gute Chancen, da kannst du das Spiel auch gewinnen. Am Ende müssen wir zufrieden sein – eigentlich haben wir mehr verdient.“
Durch das Unentschieden bleibt der SC Union Nettetal im Tabellenmittelfeld. Bereits am kommenden Mittwoch steht das Halbfinale im Kreispokal beim Ligarivalen VSF Amern an.
Der SC Victoria Mennrath hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Simon Netten eine engagierte Leistung gezeigt, musste sich in der Landesliga jedoch am Freitagabend dem Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.
Vor rund 200 Zuschauern in der Mennrather Kull entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie gegen den Aufstiegsaspiranten, der mit zahlreichen ehemaligen Profis besetzt ist. Die Gäste gingen in der 25. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marco Cirillo in Führung.
Mennrath zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam nach der Pause zurück ins Spiel. Paul Szymanski verwandelte in der 50. Minute einen Foulelfmeter zum verdienten Ausgleich. In dieser Phase schien für die Gastgeber mehr möglich, doch erneut war es ein Standard, der die Partie entschied: Cirillo traf in der 68. Minute ein zweites Mal per direktem Freistoß zum 1:2-Endstand.
Trotz der Niederlage wertete Trainer Simon Netten die Leistung seiner Mannschaft positiv: „Das war ein enges Spiel. Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt und alles reingehauen. Natürlich ist es ärgerlich, zwei Gegentore durch direkte Freistöße zu kassieren.“ Gleichzeitig betonte er: „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir so weitermachen, gibt uns das viel Hoffnung.“