Zwei Standardgegentore vermiesen Simon Netten das Comeback Landesliga: Im ersten Spiel unter Trainerrückkehrer Simon Netten verliert Victoria Mennrath trotz engagierter Leistung gegen einen Aufstiegsaspiranten. Der Trainer sieht in dem Spiel trotzdem einen Schritt nach vorne. Einen Punkt erkämpft sich Union Nettetal. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Mennrath muss sich gegen den Tabellenführer geschlagen geben – Foto: Andreas Bornewasser

In einer intensiven Landesliga-Partie hat sich der SC Union Nettetal mit einem 1:1 gegen den DV Solingen begnügen müssen. Gegen spielerisch starke Gäste zeigte die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc vor allem nach der Pause eine engagierte Leistung, verpasste jedoch den möglichen Heimsieg.

Nettetal erkämpft sich ein Remis Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber unglücklich. Solingen nutzte eine Standardsituation zur Führung: Nach einem Freistoß von der linken Seite bekam Nettetal den Ball nicht konsequent geklärt. Ali Can Ilbay nahm den zweiten Ball an der Strafraumkante auf und spielte ihn flach weiter nach rechts in den Strafraum. Dort stand Cedrik-Stefan Synclair-Mvondo frei und schob zum 0:1 ein – ein Gegentor, das aus Nettetaler Sicht vermeidbar war. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 27. Minute köpfte Florian Wolters nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich ein. In der Folge entwickelte sich ab der 40. Minute eine zunehmend kampfbetonte Begegnung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nettetal den Druck. Vor allem in der Schlussviertelstunde erspielten sich die Gastgeber mehrere gute Möglichkeiten. Der eingewechselte Tomi Alexandrov setzte sich in der 79. Minute stark gegen zwei Gegenspieler durch, verzog jedoch knapp über das Tor. Auch Branimir Galic und Phillip Spickenbaum blieben in der Folge gefährlich. In der Nachspielzeit musste Nettetal dann noch einmal zittern. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld kam Solingen zu einer Großchance, doch Kapitän Pascal Schellhammer rettete auf der Linie gleich zweimal.