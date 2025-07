Zwei Städte, sechs Teams und viel Fußball-Leidenschaft – der Städtecup

Am Wochenende des 12. und 13. Juli 2025 wird der Ball nicht einfach nur gespielt – er wird gefeiert. Mit dem Städtecup 2025 feiern der VfL Sindelfingen und der SV Böblingen gemeinsam die Premiere eines neuen Fußball-Formats, das nicht nur sportlich, sondern auch vereinsübergreifend Zeichen setzt.

Sechs Teams aus der Landesliga – von Stuttgart bis Nagold – treffen sich zum ersten großen Kräftemessen der neuen Saison. Gespielt wird im Floschenstadion Sindelfingen sowie im SVB-Stadion Böblingen. Dort erwartet die Zuschauer an zwei Tagen spannender Fußball, neue Teamkonstellationen und ganz sicher die eine oder andere Überraschung.

Floschenstadion Sindelfingen

11:00 Uhr – VfL Sindelfingen - GSV Maichingen

12:15 Uhr – VfL Sindelfingen - VfL Nagold

13:30 Uhr – GSV Maichingen - VfL Nagold

SVB-Stadion Böblingen

14:00 Uhr – SV Böblingen - TSV Dagersheim

15:15 Uhr – SV Böblingen - TSV Bernhausen

16:30 Uhr – TSV Dagersheim - TSV Bernhausen

Sonntag, 13. Juli – Finaltag (SVB-Stadion):

11:30 Uhr – Spiel um Platz 5

13:45 Uhr – Spiel um Platz 3

16:00 Uhr – Finale

Gemeinsam für den regionalen Fußball

Was diesen Cup besonders macht, ist nicht nur der sportliche Reiz. Er ist auch ein Zeichen der Zusammenarbeit zweier engagierter Vereine, die den Fußball in der Region stärken wollen. „Wir sehen den Städtecup nicht als Konkurrenzveranstaltung, sondern als Plattform für Austausch, Vorbereitung und Gemeinschaft“, so die Veranstalter „Für viele Spieler ist es die erste echte Standortbestimmung – für die Fans ein echtes Sommer-Highlight.“

Möglich gemacht wird das Turnier durch die engagierte Unterstützung zweier regional verwurzelter Unternehmen: BBG und Elsässer treten als Hauptsponsoren auf und unterstreichen damit ihr langfristiges Engagement für den lokalen Sport.

Live dabei – vor Ort und digital

Neben dem Geschehen auf dem Rasen wird der Städtecup auch über die Social-Media-Kanäle der Vereine begleitet. Spielpläne, Spielmomente und Fotogalerien werden tagesaktuell veröffentlicht. Erstmals kommen auch Instagram-Kooperationen (Collabs) zwischen Veranstaltern, Teams und Sponsoren zum Einsatz – so wird das Turnier auch digital zum vernetzten Erlebnis.