Zwei Spitzenspiele in der Oberlausitz

Die beiden Oberlausitzer Vereine FSV Oderwitz 02 und FSV 1990 Neusalza-Spremberg liefern sich an diesem 10. Spieltag ein Fernduell um die Tabellenspitze.

Der FSV Oderwitz 02 empfängt als Tabellenzweiter den Tabellendritten Hoyerswerdaer FC am Samstag um 14:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Schlechteberg in Ebersbach. Die Oderwitzer FSV Kicker könnten mit einem Sieg für mindesten 24 Stunden die Tabellenführung übernehmen.

Diese wollen sich die Neusalzaer FSV Kicker am Sonntag ab 14:00 Uhr auf dem heimischen Hänscheberg aber wieder zurückholen oder ausbauen. Im 200. Landesklassenspiel der Vereinsgeschichte ist der FSV 1990 Neusalza-Spremberg Gastgeber für den Tabellenfünften Radeberger SV. Die Neusalzaer wollen am Ende natürlich wieder über die Tabellenspitze jubeln. Aber das wird ein ganz schweres Stück Arbeit gegen das bisher einzig auswärts ungeschlagene Team der Landesklasse Ost.