Am Dienstagabend stehen in der Bezirksliga Weser-Ems zwei absolute Hochkaräter an, die vor allem das Titelrennen ein weiteres Mal aufmischen könnten. Blau-Weiß Hollage will in Venne den Abstand auf Spitzenreiter Voxtrup weiter verringern, ebenso wie der SV Bad Rothenfelde, welcher beim Vorletzten Neuenkirchen agiert.