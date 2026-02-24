Zwei Spielertrainer für Diendorf – und das bleibt auch so

Das klare Ziel Klassenerhalt haben Sebastian Ring (links) und Bernd Zimmermann (vorne rechts) mit dem SV Diendorf vor Augen. – Foto: Günter Uschold

Ex-Landesligaspieler Sebastian Ring wechselte 2023 von seinem Heimatverein SpVgg Pfreimd zum SV Diendorf und übernahm als spielender Trainer Verantwortung. Bald geht's in die vierte gemeinsame Saison. Letzten Sommer trat Bernd Zimmermann – langjähriger Führungsspieler beim Bezirksligisten FC Wernberg – in Diendorf an Rings Seite. „Für Bernd und mich war relativ schnell klar, dass wir länger als ein Jahr zusammenarbeiten wollen und auch nächste Saison gemeinsam Trainer sein wollen“, erzählt Ring, „Diendorf war immer der erste Ansprechpartner.“ Für die Verlängerung der gut befreundeten Spielertrainer gibt es natürlich Gründe: „Die Rahmenbedingungen passen. Der Kader wird sich im Sommer etwas vergrößern, wodurch dann auch der Konkurrenzkampf größer wird. Wir bekommen ein paar junge Spieler. Sie zu integrieren, wird eine spannende Aufgabe. Das Vertrauen der Vorstandschaft ist weiterhin gut, die Zusammenarbeit klappt gut. Auch zu Saisonbeginn, als wir ziemlich viele Spiele verloren hatten, herrschte keine Unruhe. Schon damals wurde uns weiterhin das Vertrauen geschenkt. Auch haben die Spieler die Rückmeldung gegeben, dass sie weiterhin hinter uns stehen – gerade hinter mir, weil ich doch schon etwas länger Trainer in Diendorf bin. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass wir nächste Saison nochmal angreifen wollen“, spricht Ring für sich und einen Trainerpartner.



Über die Zusammenarbeit mit dem wenige Monate älteren Zimmermann sagt Ring: „Das klappt wirklich einwandfrei. Wir verstehen uns sehr gut, denken Fußball sehr ähnlich und wechseln uns mit allem gut ab – sei es Trainingsgestaltung, Spielansprachen oder Aufstellung. Es macht richtig Spaß und ich bin froh, Bernd an meiner Seite zu haben.“ Natürlich würde das Duo auch nächste Saison gern einen Kreisligisten coachen. In die am 22. März beginnende Restrückrunde geht Diendorf als Tabellenelfter. Die drei letztplatzierten Teams aus Dürnsricht, Dieterskirchen und Nittenau sind fünf bis sieben Zähler in Rückstand. Sprich: Um den direkten Klassenerhalt einzutüten, müssen noch einige Sicherungspunkte her. Die beiden Spielertrainer geben sich zuversichtlich: „In der Vorbereitung gilt es die Weichen zu stellen. Vor dem offiziellen Vorbereitungsstart haben wir den Spielern bereits Läufe aufgetragen. Wir werden jetzt vier Wochen Gas geben. Am kommenden Wochenende steht ein Trainingslager in Passau an, wo wir endlich auf den Platz können. Natürlich ist das Ziel, sich so schnell wie möglich genügend Abstand zu den Relegationsplätzen zu verschaffen und hoffentlich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“